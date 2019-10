Markus Lenz

Bernau Eine gute Halbzeit in der Abwehr und eine gute im Angriffsspiel reichen für die Bernauer Handballer nicht in Oranienburg. Schon in den letzten Jahren hatte sich die erste Männermannschaft in der MBS Arena schwer getan. Sie landeten in jeder Saison in der Abschlusstabelle vor der Mannschaft aus dem Berliner Norden – auswärts dort zu gewinnen schien jedoch unmöglich.

Dabei stimmte diesmal das Aufgebot: Die Bernauer reisten mit einer vollen Bank und starker Unterstützung an. Doch erst nach über fünf Minuten gelang Krischan Gunawan das 1:2 aus Bernauer Sicht. Hinten standen die Hussitenstädter um Abwehrchef Bohne stabil und konnten vor allem das starke Kreisspiel der dritten Mannschaft aus Oranienburg immer wieder unterbinden. Dagegen fehlte vorne Geschwindigkeit und die letzte Entschlossenheit: Zu oft wirkte das Spiel statisch gegen die eigentlich nicht besonders herausragende Abwehr der Heimmannschaft.

Vier gegen sechs

Kurz vor Schluss der ersten Halbzeit wurde es hektisch: Zwei Spieler der Bären bekamen Zeitstrafen, auf dem Feld standen nun vier gegen sechs. Trainer Metzdorf brachte den fünften Feldspieler und nahm den Torwart raus. Doch seine Schützlinge verloren Sekunden vor Schluss den Ball und ermöglichten ein glückliches Tor für die Oranienburger mit dem Halbzeitpfiff. Mit 9:8 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause ging es rasant los – zum Nachteil der Bernauer, die nach fünf Minuten über eine 13:10 Führung der Oranienburger staunen mussten. Die Heimmanschaft erhöhte sogar auf 15:11. In einer jetzt munteren Partie zog Oranienburg immer auf drei Zähler weg und die Bernauer verkürzten. Doch dichter kamen sie nicht und die Zeit lief ihnen davon. Vorne lief es jetzt, aber in der Abwehr taten sich immer wieder Lücken auf. Fünf Minuten vor Schluss beim Stand von 24:20 stellten die Trainer Metzdorf und Schönstädt die Abwehr offensiv um. Die Bären bäumten sich noch einmal auf und kämpften sich auf ein 24:22 durch Gunawan drei Minuten vor Schluss ran. Bernau hatte in den letzten Minuten Pech im Abschluss, während die Oranienburger eiskalt aufspielten. Sie erhöhten um drei Tore auf den letztlich zu hohen Endstand von 27:22.

"Heute hat sich wieder gezeigt, dass wir noch nicht auf dem spielerischen Niveau der letzten Saison sind", analysierte Trainer Metzdorf. Am Sonntag um 16 Uhr erwarten die Bären im ersten Heimspiel in der Erich-Wünsch-Halle Bad Freienwalde II.

Bernau: Finn Karschies, Jens Mucha, Maximilian Fietz, Philip Schönau (4 Tore), Dennis Bohne (4), Marcel Leistikow, Krischan Gunawan (2), René Haeske, Theo Hildebrand (2), Sebastian Höppner (5), Marwin Damrich (5), Jan-Eric Hübner, Markus Lenz