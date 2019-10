Karin Schrapps Erinnerungsbild mit dem ganzen Kitateam: Karin Schrapps (sitzend) wurde nach 45 Jahren in Petershagener Kindereinrichtungen in den Ruhestand verabschiedet. © Foto: Irina Voigt

Gut aufgenommen: Herzlich willkommen heißen die anderen ehemaligen Kitaleiterinnen aus dem Doppeldorf Neu-Ruheständlerin Karin Schrapps (2. v. r.) nach 45 Dienstjahren in ihrer Runde. © Foto: Irina Voigt

Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf Ein schwarzer, bunt geschmückter BMW fährt am Mittwochvormittag an der Petershagener Kita Giebelspatzen vor. Ein roter Teppich ist ausgerollt. Bunte Ballons weisen den Weg bis zum festlich dekorierten Thron. Konfetti wirbelt, Rosen werden überreicht und viele Tränen fließen. Das Team der Giebelspatzen zelebriert den Abschied von seiner langjährigen Leiterin Karin Schrapps. Sie geht nach 45 Arbeitsjahren, davon 39 als Leiterin einer Kindereinrichtung im Doppeldorf, in den Ruhestand.

Während sich die Kinder von den Kleinsten bis zu den Bald-Schulkindern mit Reiseliedern – die einen bestimmten Hintergrund haben, wie wenig später zu erfahren ist – von ihrer "Karin" verabschieden, werden viele Erinnerungen wach. Wie die, als sie Anfang der 1980er-Jahre mit einem Pferdefuhrwerk Möbel herbeikutschierte für einen neuen Kindergarten. Oder daran, wie sie höchstpersönlich Eisbein fürs Richtfest des Erweiterungsbaus kochte, um die Bauarbeiter zu verwöhnen. Und eine Erinnerung ist sogar selbst gekommen. Nämlich Sebastian Plieth. Der war am 1. Dezember 1994 als erstes Baby in der neuen Giebelspatzen-Kita aufgenommen und reihum eine Woche von den Erzieherinnen betreut worden, weil er noch so winzig war.

Florida als erstes Reiseziel

Der Abschiedsreigen für Karin Schrapps, die des Öfteren wie alle anderen mit Tränen der Rührung zu kämpfen hat, ist groß. Jede der 14 Kolleginnen überreicht der auch wegen ihrer Strenge, ihrer Konsequenz und ihrer Fröhlichkeit beliebten Chefin eine Schärpe mit einem ganz persönlichen Wunsch für den Ruhestand. Und alle gemeinsam sammelten einen Zuschuss für die geplante Reise nach Florida. Neben Leuten von der Verwaltung ist mit Elzbieta Dominikowska auch eine Vertreterin aus dem befreundeten polnischen Bogdaniec gekommen. Und herzlich willkommen geheißen wurde die Neu-Ruheständlerin von ihren Ex-Kitaleiterin-Kolleginnen in deren Runde.