Henriette Brendler

Buchholz (MOZ) Als im November 1989 die Mauer fiel, war der gelernte Landmaschinenschlosser Heiko Engel 20 Jahre alt, Student in Palmnicken und auf dem besten Weg, Agrar-Ingenieur zu werden. Ein Landwirt durch und durch, stammt er doch aus einer Bauernfamilie, die vor 1945 östlich der Oder 85 Hektar Land besaß und Gänse aus eigener Zucht bis nach Berlin lieferte.

Heute, 30 Jahre später, sitzt Heiko Engel auf der Hausbank in Buchholz und blickt nachdenklich über sein Grundstück. Ein paar Boxen mit Kälbchen säumen den Weg. "Es sind die letzten. Ich habe die Milchproduktion im August vollends aufgegeben und die Kühe verkauft", erzählt der Mann mit den wachen, hellen Augen. Er habe vor einem Jahr festgestellt, dass es nicht mehr zu schaffen sei. "Ich bin da pragmatisch und weiß, was ich zu tun habe", sagt er.

Der Landwirt gehört zu jenen Ostdeutschen, die nach der Wende den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben – und seitdem immer wieder ums wirtschaftliche Überleben kämpfen müssen. Genauer gesagt, war es sein 2014 verstorbener Vater Otto Engel, der nicht mehr in der LPG arbeiten wollte und sofort nach der Wende sein eingebrachtes Bodenreformland zurückforderte. Als sogenannter Wiedereinrichter pachtete er weitere Flächen dazu und bewirtschaftete zunächst 150 Hektar.

Heiko Engel stand damals vor der Wahl: Entweder eine Weiterbildung im Baumarkt oder in den Betrieb seines Vaters. Er entschied sich für Letzteres. 1991 erfolgte die offizielle Anmeldung der "GbR Engel und Sohn" (später "Engel und Söhne"). Das Geschäftsmodell, auf das die Engels einerseits setzten, war die Entenmast für die Firma Stolle.

"Das war eine Art Franchise-System: Wir haben die Ställe zur Verfügung gestellt, von der Firma kamen die Mastküken. Bis 1998 konnte man damit ein gutes Geschäft machen. 200 000 Enten haben wir im Jahr gemästet", berichtet der 49-Jährige. Damit war es vorbei, als Stolle 1999 pleite ging. 15 000 Enten mussten zum Schlachter. "Wir wussten nicht, wohin mit den Tieren, und Wiesenhof hat sie dann für lau genommen", erinnert sich Heiko Engel. 2013 habe er endgültig mit der Entenmast aufgehört.

Sein Vater begann Anfang der 1990er-Jahre außerdem mit der Milchproduktion – mit neuem Stall für 220 Kühe und einer zugeteilten Milchquote, die es fortan zu erfüllen galt. Ein süddeutscher Berater hatte ihnen damals prophezeit, dass sie in zwei Jahren Millionäre sein könnten. Millionen erhofften sich die Engels nicht, aber dass sie mehr schlecht als recht über die Runden kommen würden, erwartete auch niemand. Der Verfall des Milchpreises – 2014 gab es noch 38,5 Cent pro Liter, 2015 nur noch 16 Cent – und die geringe Größe des Betriebes machten es schwer, auf dem Markt zu bestehen. Die Arbeit wäre nicht zu schaffen gewesen, wenn nicht Mutter Brigitte und zeitweise auch sein Bruder im Betrieb mitgearbeitet hätten.

Rückzug auf den Ackerbau

Was nun bleibt, ist der Ackerbau – 700 Hektar, die Heiko Engel mit zwei Teilzeitkräften und einem Lehrling bewirtschaftet. "Mir fehlt in Deutschland die Wertschätzung der Landwirtschaft. Die Bürokratie ist auch schlimmer geworden mit den Jahren", fasst Engel seine Erfahrungen zusammen.

Wie es in Zukunft mit dem Ackerbau weitergeht, das lässt er auf sich zukommen. Bisher baut er Weizen, Gerste, Raps, Mais und weitere Futterpflanzen an. "Wenn sich der Anbau einer Feldfrucht wirtschaftlich nicht mehr lohnt, muss ich eben umdisponieren", sagt der Landwirt.

Aber ganz gleich, wie schwer das Leben als Selbständiger ist: Im Angestelltenverhältnis würde er dennoch nie wieder arbeiten wollen. "Ich kann über mein Leben in der DDR eigentlich nichts Negatives sagen, bin aber froh, dass ich jetzt selbst entscheiden kann, was ich mache und wie ich wirtschafte", so der Buchholzer. Und wer weiß, vielleicht tritt eines seiner fünf Kinder in die Fußstapfen des Vaters. Wie Mutter und Ehefrau helfen auch sie schon auf dem Hof mit, wo sie können.