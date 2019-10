Oliver Schwers

Friedenfelde (MOZ) Das legendäre Café im Gutshaus Friedenfelde ist geschlossen. Die Eigentümer, Annegret und Oliver Nowatzki, haben aufgegeben und das über 200 Jahre alte Denkmal verkauft. Eine ungewöhnliche Geschichte geht damit zu Ende. Und wieder ist ein bekanntes Restaurant – noch dazu ein touristisches Aushängeschild der Uckermark – verschwunden. "In dieser Saison ist es über unsere Grenzen gegangen", schildert Annegret Nowatzki. "Wir können mit dem Arbeitstempo nicht mehr Schritt halten. Wir haben einen Vollzeitjob, eine Sieben-Tage-Woche und müssen uns auch um das Haus und den Park kümmern. Nach vielen Jahren intensiver Arbeit haben wir uns nun dazu entschlossen."

Es war mal ihr Lebenstraum. Als sie aus München Anfang der 1990er-Jahre in die Uckermark kamen und das stark lädierte Elternhaus des Romantikdichters Achim von Arnim entdeckten, verliebten sie sich in den Flecken Erde. Der ist immerhin fast drei Hektar groß, mit viel Arbeit verbunden und verlangt nach Investitionen. Nowatzkis kauften und richteten mit viel Liebe, zwei Kachelöfen und alten Dielen ein gemütliches Ausflugscafé ein. Vielen Besuchern bleiben die Führungen durch das geschichtsträchtige Haus mit den unzähligen Geschichten in Erinnerung. Wer hier einkehrte, konnte den berühmten Flammkuchen kosten, die selbstgemachten Torten nach streng gehütetem Rezept. Nowatzkis waren Vorreiter. Sie nutzten regionale Produkte, beschäftigten sich mit nachhaltigen Konzepten, förderten den Tourismus, kümmerten sich um Energieeinsparung und Denkmalpflege.

Erdrückende Vorschriften

Doch die eigentlich geplante Komplettsanierung mit Einrichtung von Gästezimmern scheiterte nicht nur an den Kosten, sondern auch an der Nachfolgefrage, an Personalproblemen und an den Schwierigkeiten, mit denen Gastronomen heute kämpfen müssen. In den vergangenen 19 Jahren haben sich Vorschriften und Bürokratie dermaßen verschärft, dass sie zur Belastung für Familienbetriebe werden. "Schon beim Einkauf von Lebensmitteln muss man die Transporttemperatur dokumentieren", schildert Oliver Nowatzki. "Auch die Kühlschranktemperatur lückenlos. Alles ist nachzuweisen – von der Hygiene bis zu allergenfreien Produkten. Es geht um Arbeitszeitvorschriften, Kassennachweise, Steuern, Sozialversicherungsbeiträge. Man darf sich keinen Fehler mehr leisten."

Hinzu kommen fehlendes Personal im Saisongeschäft, Mitgliedschaften in Verbänden. "Das alles kann einem das Unternehmersein verleiden", sagt Oliver Nowatzki. "Es würgt die Motivation und die Luft ab."

Die Gäste sind erschüttert über die Geschäftsaufgabe, von bekannten Schauspielern bis hin zu den Eberswalder Bikern. Als sie von der Schließung erfahren, spielen sich rührende und sogar tränenreiche Szenen ab. "Wir haben nicht gedacht, dass die Bindung unserer Gäste so emotional ist."

Langsam räumt das Ehepaar auf und aus. Ein kleiner Trödelmarkt im Salon bietet Dinge, von denen sich die beiden Inhaber trennen. Die neuen Eigentümer werden aller Voraussicht nach kein Café fortführen. Im Gespräch ist eine rein private Nutzung. Nur die berühmten Torten will Annegret Nowatzki noch auf Bestellung anbieten. Gemeinsam mit ihrem Mann lässt sie ein neues Eigenheim direkt in Sichtweite des Gutshauses bauen.

Plötzlich spüren beide, dass sie mehr Zeit haben. "Wir konnten seit 19 Jahren keinen Urlaub machen. Im Familienbetrieb kann man nicht mal krank sein." Während sie nun ihrem Ruhestand entgegen sieht, muss er noch ein paar Jahre arbeiten. Vielleicht als Natur- und Landschaftsführer. Eine Ausbildung läuft gerade.

Für das Gastgewerbe auf dem Lande ist die Geschäftsaufgabe eine weitere Niederlage. "Wir haben lange damit gekämpft", sagt Oliver Nowatzki. "Aber es gab keinen Café-Betreiber mit den nötigen Mitteln für Investitionen. Und junge Idealisten bekommen nicht so viel Geld."

Wie es mit ihrem früheren Lebenstraum nun weitergeht, werden sie mit weniger Eigentümersorgen aus kurzer Entfernung beobachten.