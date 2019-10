Am Glücksrad erfolgreich: Clementine Schwarz konnte am Stadtwerke-Infomobil von Mitarbeiter Felix Röhl (2.v.r) den Hauptgewinn entgegennehmen – eine Trinkflasche und einen Beutel. © Foto: Sergej Scheibe

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Begeisterung ist Werner Kremer noch anzumerken. Schon am frühen Morgen hatte er sich die Fahrräder der Mädchen und Jungen an der Grundschule Schönow angeschaut. Nun steht der Polizeihauptkommissar im Licht der Herbstsonne auf dem Marktplatz in Bernau und ist voll des Lobes: "Da war wirklich alles mustergültig", so Kremer.

Am Dienstag war der Polizist dagegen anlässlich der landesweiten "Tage der Sichtbarkeit" am Bahnhof Zepernick und musste "richtig schimpfen", wie er schmunzelnd sagt. Da sei an den Fahrrädern so gut wie gar nichts dran gewesen, was für die Sicherheit notwendig wäre. "Keine Reflektoren, keine Lampe und die Bremsen funktionierten oft auch nur mangelhaft", so der Polizeihauptkommissar. Vor allem dieser "Tatort-Einsatz" habe gezeigt, dass es weiterhin notwendig sei, die Menschen zu informieren und sie davon zu überzeugen, etwas für ihre Sicherheit zu tun.

Den nachmittäglichen Aktionstag hatten die Stadt Bernau, die Kreisverkehrswacht, die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, die Polizei und weitere Unterstützer geplant und organisiert. Mit einem Stand war auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) vertreten. "Sicherheit ist einfach wichtig", begründete Ilka Kahl das Engagement des Unternehmens. Die Kinder konnten am Glücksrad drehen, Fragen zur Verkehrssicherheit beantworten und Schilder mit den richtigen Farben ausmalen.

Ein paar Meter weiter stand das Info-Mobil der Stadtwerke Bernau. "Wir wollen bei diesem Thema natürlich auch ein Zeichen setzen", sagte Mitarbeiter Felix Röhl. Er hatte auch Reflektoren dabei, die jeder, der wollte, mitnehmen konnte. So ganz nebenbei wurden auch Fragen zum Angebot des kommunalen Unternehmens beantwortet.

Die Stadt Bernau war ebenfalls vor Ort. Ordnungsamtsleiter Rory Schönfelder verteilte reflektierende Schnappbänder. "Schon mit einfachen Mitteln kann man dafür sorgen, dass man sichtbar ist", so seine Auffassung.

Toter Winkel

Hans-Peter Krüger von der Kreisverkehrswacht Barnim hatte mit seinen Mitarbeitern einen kleinen Parcours aufgebaut. Und natürlich gab es auch bei ihnen Speicher-Reflektoren und anderes mehr. "Wer im Winter mit dunkler Kleidung unterwegs ist, gefährdet sich", so Krüger.

Die Feuerwehr Bernau war mit einem großen Fahrzeug gekommen. Auf dem Boden hatten Jörg Erdmann und seine Kollegen einige Markierungen vorgenommen. "Wir wollen über den toten Winkel informieren", so der Stadtwehrführer. Diesen "nicht einsehbaren Bereich" gebe es zwar immer noch, die Situation sei aber schon bedeutend besser geworden. "An diesem Einsatzfahrzeug gibt es beispielsweise sechs Spiegel", erläuterte Erdmann.

Die landesweiten "Tage der Sichtbarkeit" finden in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal statt. Sie werden vom "Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg" initiiert. Insgesamt gibt es mehr als 150 Aktionen.