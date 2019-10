MOZ

Strausberg Oliver Richter heißt der neue Trainer beim abstiegsbedrohten FC Strausberg. Nachdem der bisherige Trainer Christof Reimann am Freitagabend beurlaubt wurde, einigte sich der Verein aus der Fußball-Oberliga (Staffel Nord) mit dem 35-Jährigen auf einen zunächst bis zum Saisonende befristeten Vertrag, der sich mit dem Klassenerhalt automatisch um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert.

Richter war erst im September überraschend nach über vier erfolgreichen Jahren bei Brandenburg-Ligist TuS Sachsenhausen entlassen worden und sucht nun eine neue Herausforderung in der Oberliga. Beim FC Strausberg erhofft man sich durch den Wechsel an der Seitenlinie einen neuen Impuls für die Mannschaft.

Richter, der als Berufsbetreuer freiberuflich tätig ist, passt aufgrund seines noch vergleichsweise jungen Alters genau in das gesuchte Trainerprofil. So kann er auf eine interessante Vita als Trainer verweisen. Als Aktiver spielte Oliver Richter im Juniorenbereich für den Marzahner SV, Tasmania Berlin und FC Nordost Berlin. Von 2002 bis 2011 war er für Fortuna Biesdorf am Ball, wo er viele Jahre im Nachwuchsbereich als Trainer tätig war und später auch als Spieler- und Cheftrainer (bis 2013) fungierte. Von 2013 bis 2015 betreute der Inhaber der DFB-Elite-Jugendlizenz die U19 des BFC Dynamo.

Erfolgreiche Bilanz

In Sachsenhausen sammelte er in 123 Partien im Schnitt 1,86 Punkte ein. Das Torverhältnis lag bei plus 85. Richter freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem angestammten Funktionsteam und dem Kader von 22 Spielern.

Die Co-Trainer Thomas Meister und Marian Grohn bleiben ebenso an Bord, wie der langjährige Betreuer Reinhard Günther und Physiotherapeut Christian Rummel sowie Betreuerin Sue Domienik. Das Team vervollständigen wird künftig Torwarttrainer Martin Zaumseil.

Richter will insbesondere die heimischen Fans wieder mehr erreichen. Diese hatten es zuletzt nicht leicht, sah doch der FC Strausberg gegen MSV Pampow und den FC Hansa Rostock II bei jeweils sechs Gegentoren alles andere als gut aus. Auch gegen den SC Staaken wurde jüngst mit 0:4 verloren. Kurzfristig müssen also vor allem die defensiven Mängel behoben werden.

Erstes Spiel am Sonnabend

Viel Zeit bleibt dem Trainer indes nicht, denn schon am Sonnabend kommt mit dem Brandenburger SC Süd ein direkter Abstiegskonkurrent in die Energie-Arena. Wenn um 13.30 Uhr der Anstoß erfolgt ist, wird man sehen, ob die Männer des FCS die Vorgaben des neuen Trainers bereits umsetzen können. Und gerade diese Partie erhielt inzwischen zusätzlich Brisanz, denn auch in Brandenburg gab es einen Wechsel auf dem Trainerstuhl. Mario Block übernahm das Training und er ist in Strausberg bestens bekannt. Er stand im Frühjahr 2016 für sechs Monate an der Seitenlinie in Strausberg.

Am Dienstag leitete Oliver Richter die erste Trainingseinheit. Nach einer kurzen Begrüßung gemeinsam mit dem Vorstand des Vereins wollte er auch gleich zur Tat schreiten.