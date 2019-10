Christian UIntermann

Altlandsberg Nach einer gefühlten Ewigkeit konnten sich die Handball-Männer des MTV Altlandsberg endlich wieder vor heimischem Publikum präsentieren. Nach der Auftaktniederlage in der Oberliga Ostsee-Spree gegen den Ludwigsfelder HC war man nämlich nur noch auswärts unterwegs. Der Gegner hieß SG OSF Berlin und natürlich stand als Prämisse ein Sieg über diesem Spiel. Schließlich wollten die Gastgeber auch ihrem so treuen Publikum etwas bieten.

Der Matchplan war also klar: Der MTV wollte über eine gute Defensive und schnelles Umschaltspiel zu einfachen Toren kommen. Das Trainerteam um Ralf Böhme kannte den Gegner natürlich und wusste, dass die Schöneberger schwer zu überwinden sind, wenn sie erst einmal gestaffelt stehen.

Doch das Spiel begann, fast schon MTV-üblich, eher weniger nach dem Geschmack der Altlandsberger. Denn die Schöneberger konnten mit 2:0 in Führung gehen. Doch dieser Rückstand wurde schnell egalisiert und durch Ridha Trabelsi auch in die erste Führung beim Stand von 4:3 umgemünzt. Bis zum 7:7 in der 15. Spielminute ging es munter hin und her, bis die Altlandsberger sich mit einem 3:0-Zwischenspurt vorerst absetzen konnten und Dominic Witkowski diesen Lauf mit einem seiner acht Tore veredelte. Die Schöneberger blieben zwar fortan immer in Schlagdistanz, ausgleichen konnten sie allerdings nicht mehr. Zur Pause lag der MTV mit 14:11 vorn.

Die Gäste aus Berlin starteten furios in die zweite Hälfte und machten innerhalb von neun Minuten aus dem 11:14-Rückstand eine 16:14-Führung. Die Torlos-Serie der Altlandsberger beendete Christian Untermann mit dem 15:16-Anschlusstreffer. Offensichtlich genau zum richtigen Zeitpunkt, denn deutlich war zu spüren, dass nun ein Ruck durch die Mannschaft ging. Und über die mannschaftliche Geschlossenheit und großen Einsatz vor allem in der Defensive, gepaart mit dem sehr gut aufgelegten Kevin Deisting im Tor der Altlandsberger, konnte der MTV das Spiel wieder zu seinen Gunsten drehen.

Vorentscheidung nach 5:0-Lauf

So kam es nach dem 17:17-Ausgleich durch Philip Höhna zu einem 5:0-Lauf der Altlandsberger und somit zur eigenen 21:17-Führung durch den jetzt völlig befreit aufspielenden Toni Schäl, der mit seinen spektakulären Toren von Rechtsaußen die Halle zum Toben brachte. Dies war knapp zehn Minuten vor der Schluss-Sirene so etwas wie die Vorentscheidung.

Am Ende siegte der Gastgeber nach einem sehr intensiven Spiel durchaus verdient mit 26:22. Betrachtet man die Ergebnisse der direkten Konkurrenten an diesem Spieltag, war der Sieg durchaus Gold wert, denn der Anschluss an die Spitzengruppe ist definitiv hergestellt. Usedom spielte in Lichtenrade nur 29:29, Ludwigsfelde verlor beim BFC Preußen mit 20:27.

Die Männer des MTV wollen nun am Sonnabend, an dem der MTV bei der gut gestarteten SG Uni Greifswald/Loitz in der Peenetal-Halle antritt, weiter angreifen.

Altlandsberg: Kevin Deisting, Meik Rockel – Dominique Henschel (1), Simon Kapa (3), Hendrik Retschlag (1), Christian Untermann (2), Toni Schäl (4), Dominic Witkwoski (8/5), Philip Höhna (1), Ridha Trabelsi (5/1), Fabian Plaul (1)