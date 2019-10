Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Die Gemeindevertretung Neuhardenberg hat ihre Entschädigungssatzung neu beschlossen. Darin wird festgelegt was Gemeindevertreter, Bürgermeister, ehrenamtliche Bürgermeister, Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsbeiräte und sachkundige Einwohner in den Ausschüssen monatlich an Geld für ihre kommunalpolitische Arbeit erhalten sollen, ebenso für Sitzungen. Vorangegangen waren Empfehlungen durch eine Verordnung des Innenministeriums, die Bezüge der Aktiven für ihre Arbeit im Ehrenamt zu erhöhen.

In der Gemeinderatssitzung stand ein Vorschlag vom Bauausschuss, unterstützt vom Sozialausschuss zur Abstimmung. Dazu kamen durch Detlef Korbanek (Aktiv für Neuhardenberg) auch noch zwei Hinweise zur Variante vom Finanzausschuss. Vize-Bürgermeister Dieter Arndt schlug zudem eigene Summen vor, die weit unter den anderen Sätzen lagen. Und Quappendorfs Gemeindevertreter Hans-Jürgen Röchow schloss sich zwar dem Bau- und Sozialausschuss-Vorschlag an, war allerdings monatlich nur für 50 Euro für Gemeindevertreter.

Vier Varianten zur Abstimmung

Über die vier Varianten wurden abgestimmt. Mehrheitlich setzte sich der Vorschlag vom Bau- und Sozialausschuss durch. Demnach gibt es als Aufwandsentschädigung monatlich 70 Euro für Gemeindevertreter (alt: 40 Euro) und bekommen Ortsbeiratsmitglieder statt 10 nun 30 Euro. Von 615 auf 1240 Euro erhöht sich das Geld für den ehrenamtlichen Bürgermeister und beim Fraktionsvorsitzenden von 20 auf 70 Euro. Gleich geblieben sind dagegen die Summen für die Ortsvorsteher – 175 Euro für den Altfriedlander, 125 Euro für den Wulkower und 100 Euro für den Quappendorfer. Das Sitzungsgeld wird von 11 auf 30 Euro in allen Gremien erhöht. Die neue Entschädigungssatzung tritt ab 1. Januar 2020 in Kraft. Da darin nicht die Entlohnung der Protokollführerin je Sitzung integriert werden kann (soll von 25 auf 50 Euro steigen) wird der Gemeinderat dazu einen separaten Beschluss fassen.