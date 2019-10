BRAWO

Kirchmöser Die Evangelische Westkirche Kirchmöser feiert am Sonntag, 27. Oktober, ihren 90. Geburtstag. In Anlehnung an die Einweihungsfeier der Kirche am 26. Oktober 1929 wird es deshalb ab 10 Uhr in der Kirche einen Festgottesdienst mit derGeneralsuperintendentin des Sprengels Potsdam, Heilgard Asmus, geben.Dazu erwartet werden Festgäste, zu denen u.a. Dr. Dietlind Tiemann (MdB), Britta Kornmesser (MdL) und Gäste aus der Nachbarkirchengemeinde Brandenburg Auferstehung zählen.

Im Anschluss besteht dann die Möglichkeit, den Turm der Westkirche zu besteigen und einen Blick auf Kirchmöser zu werfen. Präsentiert wird außerdem mehrmals ein neuer Film über die Geschichte der Westkirche, den Hans Dieter Fichte erstellt hat. Dazu wird ein buntes Kinderprogramm mit Bastelstrasse, Schminken, Hüpfburg sowie einen optischen Telegrafen, der einst seinen Standort auf dem Mühlberg in Kirchmöser hatte, geboten. Zum Abschluss des Festprogramms singen gegen 15 Uhr dann der Eisenbahner Männerchor Kirchmöser und der Plauer Chor Laudare in der Kirche.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.