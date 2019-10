Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zweimal täglich schluckt Marlies Schröder Tabletten. "Vor drei Jahren habe ich sie wegen hohem Blutdruck verschrieben bekommen", sagt die 73-Jährige. Sie benötige einen ganz bestimmten Blutdrucksenker. "Wenn der in der Apotheke mal nicht vorrätig ist, dann wird er bestellt und kommt am nächsten, spätestens am übernächsten Tag", sagt die Fürstenwalderin.

Mit so kurzen Wartezeiten kann Ulrike Fitzke in der Rathaus-Apotheke ihre Kunden nicht immer besänftigen. "127 Medikamente, die wir in Bestellung haben, sind aktuell nicht lieferbar", sagt sie. Die Apothekerin spricht von "Defekten". Betroffen sind Standardmedikamente wie Blutdrucktabletten, Entzündungshemmer, Psychopharmaka, Antibiotika oder Schmerzmittel. "Eigentlich leicht zu synthetisierende Arzneistoffe", sagt Ulrike Fitzke. Als Beispiel nennt sie das Ibuprofen-haltige Arzneimittel Dolormin extra: "nicht lieferbar". Obwohl es den Apotheken in der Regel gelingt, Ersatz zu besorgen, empfänden Kunden den Wechsel von einem zum anderen Medikament häufig als belastend. "Der Patient ist der Leidtragende", sagt Ulrike Fitzke.

Bundesweit beklagen Apotheker zurzeit fehlende Medikamente. Neu ist das Problem nicht. Laut Martin Handrik, Inhaber der Fürstenwalder Park-Apotheke, habe es sich allerdings verschärft: "Als ich angefangen habe, vor sieben Jahren, waren es 14 Medikamente, auf die wir warten mussten, aktuell sind es 102". Wochen, teilweise monatelang seien Arzneien nicht verfügbar, etwa das Antidepressivum Venlafaxin. "Seit März warten wir darauf, Anfang 2020 soll es laut Hersteller wieder verfügbar sein", sagt Handrik.

Produktion zunehmend in Asien

Als Grund für die Lieferengpässe führen Apotheker die zunehmende Verlagerung der Wirkstoffproduktion nach Asien an. Dadurch verlängerten sich Lieferzeiten, auch gebe es Qualitätsprobleme, die dann wieder zu Produktionsproblemen in Europa führen. Martin Handrik erläutert das am Beispiel des Blutdruckmittels Valsartan: "2018 hat ein Rohstoffproduzent in China seine Abläufe in der Herstellung verändert, es kam zu Verunreinigungen. Daraufhin wurden alle Chargen zurückgerufen. Millionen Kunden kamen nicht mehr an ihr Medikament und wurden auf andere Produkte umgestellt. Dadurch stieg wiederum die Nachfrage bei anderen Herstellern und Firmen, die mit der Lieferung ebenfalls nicht hinterherkamen". Noch immer fehlten diese Medikamente.

"Firmen müssten insofern unterstützt werden, dass sie sich wieder verstärkt in Deutschland und Europa ansiedeln", findet Manuela Wruck, Inhaberin der Nord-Apotheke. Das ständige Nachhaken bei Herstellern, wann Arzneien wieder verfügbar seien, und die Rücksprachen mit Ärzten, welches Medikament als Ausweichmittel für einen Patienten in Frage käme, all das sei äußerst aufwendig, bedeute viele Telefonate, sagt die Apothekerin. "Am allerschlimmsten ist es zurzeit beim Impfstoff Shingrix." Seit die Gürtelrose-Impfung als Standardleistung von der Krankenkasse erstattet wird, kämpfe der Hersteller damit, ausreichend Impfstoff zur Verfügung zu stellen. "Kunden, die danach verlangen, müssen wir auf unbestimmte Zeit vertrösten", sagt Manuela Wruck.

Für Kunden ist das frustrierend, umso mehr, da nicht alle Patienten die Hilfsstoffe vertragen, die in Ersatzmedikamenten verarbeitet werde. Aus Sicht der Kassen, sagt Martina Lietzmann, Inhaberin der Libellen- und der Stadtapotheke in Erkner, gehe es aber nur darum, dass die Patienten denselben Wirkstoff bekommen, egal in welcher Form.

Das Helios-Klinikum in Bad Saarow hat keine Schwierigkeiten, seine Patienten zu versorgen. "Bislang ist es uns gelungen, Lieferprobleme auszugleichen, etwa durch das Ausweichen auf andere Lieferanten", teilt Thomas Waßmann mit. Er leitet die Krankenhausapotheke Berlin-Buch, die Bad Saarow mit Arzneien beliefert.