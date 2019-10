Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Mit Blumen und mit Büchern, vor allem aber mit herzlichen Glückwünschen wurde Bibliotheksassistentin Maritta Stiller in den neuen Räumlichkeiten der Wriezener Stadtbibliothek in der Wilhelmstraße 38 begrüßt. Zunächst einmal durch den Bürgermeister der Stadt, Karsten Ilm (CDU), der mit ihr gemeinsam auch das Band durchschnitt. In seiner Rede hob er auf den Bildungsstandort ab, zu dem natürlich eine Bibliothek gehöre. Und auch wenn heute Wissens- und Informationsvermittlung online erfolge, bliebe die Bedeutung des Buches – wie seit Jahrhunderten.

"Wenn Eltern ihren Kindern aus einem Buch vorlesen, schafft dies eine ganz besondere Atmosphäre und Bindung in der Familie. Und auch Kinder, die ihre Lesefähigkeiten entwickeln, merken schnell, dass sich für sie eine neue Welt erschließt!" Deshalb könne er Eltern und Kinder nur zu dieser Entdeckungsreise ermuntern. Wichtig war ihm, so Ilm weiter, die Bibliothek als Stätte der Bildung und Begegnung im Herzen der Stadt zu positionieren. Zudem sei die Bibliothek in der Wilhelmstraße nun barrierefrei zu erreichen. Auch ist das neue Domizil mit der Hoffnung verbunden, Leben in die Fußgängerzone zu bringen. Weitere Gratulanten kamen von den Wriezener Kitas und Schulen, aus der Bürgerschaft, von den Stadtverordneten und Gewerbetreibenden.

Neben Büchern auch CDs

Neben Kinderliteratur, Nachschlagewerken aber auch Krimis, Romanen und Belletristik sind in der Bibliothek auch Medien – von der Benjamin-Blümchen-Kassette bis zum Ice-Age-Video – erhältlich. Auch CDs gehören selbstverständlich dazu. Immer dienstags zwischen 12 und 18 Uhr, donnerstags zwischen 12 und 17 Uhr sowie freitags zwischen 9 und 12 Uhr steht die Wriezener Stadtbibliothek kleinen und großen Leseratten offen.