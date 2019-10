Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Mit jedem Haushalt reservieren die Bernauer Stadtverordneten ein Budget von 100 000 Euro, um Vorschläge umzusetzen, die aus der Bürgerschaft kommen. Das Prozedere ist mit den Jahren immer ausgefeilter geworden.

Zu Anfang eines jeden Jahres erfolgt der öffentliche Aufruf an die Einwohner der Stadt, ihre Wünsche für das kommende Jahr einzureichen. In diesem Jahr gingen bis zum 30. März 91 Vorschläge ein. Diese wurden mit Stellungnahmen der Fachämter aus dem Rathaus versehen und dann dem Finanzausschuss sowie dem Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Soziales und Sport zur Beratung übergeben. Die beiden Gremien der Stadtverordnetenversammlung bestätigten letztlich 39 Vorschläge. Über die konnten die Bernauer ab April schriftlich abstimmen.

Basketballkorb für Birkholz

Am 25. August, dem Tag der Vereine im Stadtpark, bestand dann letztmalig die Möglichkeit, für die einzelnen Projekte Punkte zu vergeben. Hatten sich bis dahin 595 Einwohner an der Abstimmung beteiligt, so gaben beim Voting-Tag im Stadtpark noch einmal 452 Bernauer ihr Statement ab. Noch am selben Tag wurde das Ergebnis über die Verwendung des Bürgerhaushalts 2020 verkündet.

13 Projekte stehen auf der Liste, die nun noch einmal die Tippel-Tappel-Tour durch die Ortsbeiräte und Fachausschüsse machen. Endgültig bestätigt werden sie von der Stadtverordnetenversammlung am 30. Oktober. Dabei besteht Einigkeit, dass die Projekte nicht noch nachträglich durch die Stadtverordneten "zensiert" werden. Einziges Kriterium für die Freigabe von Geld aus dem Bürgerhaushalt: Es muss sich um ein Projekt handeln, das auch tatsächlich den Bürgern zu Gute kommt.

Die meisten Punkte erhielt ein Vorschlag aus Birkholz. Der Ortsteil wünscht sich einen Basketballkorb – Kosten: 4200 Euro. Überhaupt lieben es die Birkholzer offenbar sportlich. Auch den gewünschten Boccia-Platz mit zwei Bänken für 7700 Euro (Platz 8 auf der Liste) werden sie im kommenden Jahr erhalten.

Die Nachbarn aus Birkholzaue bekommen aus dem Bürgerhaushalt 2020 fünf Bierzeltgarnituren mit 1100 Euro finanziert (Platz 2). In den dritten B-Ortsteil Birkenhöhe fließen 15 000 Euro in zwei generationsübergreifende Outddoor-Fitnessgeräte für den Spielplatz (Platz 3).

Weitere Vorhaben, die aus dem 100 000-Euro-Budget bezahlt werden sollen: die Erweiterung des Spielplatzes Gieses Plan mit überdachter Sitzgruppe und Tischtennisplatte (13 550 Euro), ein barrierefreies 3D-Stadtmodell (20 000 Euro), eine Zuwendung zum 2. Frühlingsfest Bernau-Südstadt (10 000 Euro), ein Schwalbenhaus in Ladeburg (10 000 Euro), zwei Geschwindigkeits-Displays an den Ortseingängen von Börnicke (4000 Euro), Sitzgelegenheiten für Wanderer an der B 2 von Bernau nach Rüdnitz und in der Schönower Heide (2000 Euro) sowie Papierkörbe am Fernradweg (300 Euro). Außerdem werden den Bernauern ihre Wünsche nach einem Puppentheater auf Tour (9060 Euro) und einem Online-Terminvereinbarungssystem für städtische Behörden (3000 Euro) erfüllt.