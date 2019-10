Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Tausende Besucher kommen jedes Jahr nach Zollbrücke. Der kleine Ort lockt mit dem Theater, den drei Gaststätten und der Deichscharte. Doch die Frage, wie viel Kultur und wie viel Tourismus das Dorf vertragen, stellt sich nicht erst seit kurzem. Immer wieder steht Zollbrücke vor einem Verkehrskollaps, beklagen Anwohner zugeparkte Ausfahrten, zu wenig Erholungszeiten. "Das Dorf wurde zum Rummelplatz gemacht", hieß es auch am Dienstag. Da kamen am Parkplatz – der mit seinen 60 Stellplätzen schon lange nicht mehr ausreicht – Bürger und Theatermacher, Gastronomen und Gemeindevertreter sowie die Amtsverwaltung zusammen.

Bei der Runde wurden offen angesprochen, was den Beteiligten unter den Nägel brennt: Das ist zum einen das Verkehrsaufkommen, zum anderen die Lautstärke sowie die erhöhte Zahl an Vorstellungen und Sitzplätzen im Theater bis hin zu den Hinterlassenschaften der Besucher Zollbrückes und der Sorge und Flora und Fauna, sollte der Parkplatz erweitert werden. "So kann es nicht weitergehen", konstatierte Oderaues Bürgermeister Michael Rubin, der im Ort seinen Ziegenhof betreibt. Und musste dennoch zugeben: "Das Theater ist das Flaggschiff und wir paddeln alle hinterher." Denn von dem Tourismus leben die drei Gaststätten, der Ziegenhof sowie viele weitere Gastgeber in der Region.

Sauer sind die Anwohner vor allem über die ständige Verkehrsbelastung und das die Initiativen, die Ströme zu lenken und sie aus dem Ort fern zu halten, nicht gefruchtet haben. "Das Ordnungsamt hat nicht einmal in den letzten Jahren hier kontrolliert", warf Oliver Proft, Anwohner und Gemeindevertreter, der Amtsverwaltung in Wriezen vor. Von der nahm Helge Suhr als Leiter des Bau- und Ordnungsamtes an der Runde teil. Suhr nahm drei wesentliche Punkte als Handlungsauftrag mit: Zum einen sollen die verkehrsrechtlichen Maßnahmen geprüft werden, um den Verkehr aus dem Ort zu halten. Angedacht wurde am Dienstag ein Parkverbot in Zollbrücke, eine Pollervariante oder ein Befahren ab der Buswendeschleife nur für Bewohner. Zum anderen soll geprüft werden, ob es – weg von der angedachten Parkplatzerweiterung mitten im Dorf – eine Möglichkeit gebe, einen großen Parkplatz vor dem Theater zu schaffen. Damit wären auch die Zuschauer "von der Straße". Denn, so hieß es in der Runde, die Überquerung vom jetzigen Parkplatz sei nicht immer gefahrlos möglich. Darüber hinaus wurde noch einmal die Idee aufgegriffen, den für viele tausend Euro sanierten aber praktisch ungenutzten Parkplatz in Güstebieser Loose mit einzubinden. Allerdings müsste es dann einen Shuttle-Service geben. Charmant wäre natürlich, so die Idee, über den Deich anzureisen. Allerdings sah dort Helge Suhr weitreichende Bedenken.

Keiner der Beteiligten wusste jedoch, wem die Fläche vor dem Theater, noch davor wo derzeit Outdoor-Sitzmöbel stehen, gehört. Das gilt es nun, herauszufinden. "Vielleicht könnte derjenige sie auch als Parkfläche bewirtschaften", lautete eine Idee.

Weniger Vorstellungen

Almut Undisz, Geschäftsführerin des Theaters, schlug vor, sich über mögliche Varianten für Toiletten – jenseits einschlägig bekannter Chemieklos –, die im Ort von allen Besuchern gebraucht würden, kundig zu machen. Zudem würde im Theater über eine gezieltere Planung nachgedacht, um an den Wochenenden zu entlasten. Auch möglicherweise über weniger Vorstellungen, so Almut Undisz. Dafür widersprach sie dem Vorhalt, die Besucherströme kämen ungeregelt. "Die Besucher wissen, dass sie sich vorher Plätze reservieren müssen."