Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Ball liege jetzt bei den Ämtern und Gemeinden des Umlandes, formulierte es der Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Heinze (Die Linke). Im ersten inhaltlichen Tagesordnungspunkt der Stadtverordnetenversammlung ging es am Dienstagabend im Seelower Kulturhaus um den Stand der Verwaltungsstrukturreform in der Oderlandregion. Heinze zitierte aus einem Protokoll des damals noch eigenständigen Kreistages Seelow vom 20. Mai 1992. Der Kreistag sollte der Bildung von Ämtern im Altkreis zustimmen.

Kreistag wollte 1992 Einheit

Für Golzow, Letschin, Lebus und Neuhardenberg war der Beschluss ohne Bedenken durchgegangen. Das Vorhaben indes, in der Kreisstadt mit Seelow-Land zwei Verwaltungen für eine überschaubare Einwohnerzahl zu etablieren, hatten die Abgeordneten mehrheitlich abgelehnt. "Damals gab es bei weitem noch nicht die kommunalpolitischen Erkenntnisse", erinnerte Heinze. "Dennoch sahen es die Abgeordneten als wenig sinnvoll, zwei Verwaltungen aufzubauen. Favorisiert wurde vielmehr eine Einheit von Stadt und Umland, auch im Interesse der Sicherung der Daseinsvorsorge für die Bürger." Letztlich wurde das Amt jedoch gebildet. Für Seelow sei der Eintritt in ein Amt kein Thema. "Das wäre ein Rückschritt", sagte Heinze. "Ämter sind für Kommunen, die sich nicht selbst verwalten können." Das Vorhaben, jetzt ein Kragenamt zu bilden, sei gescheitert. Heinze bedauerte, dass die Stadt in die Gespräche nach der Beratung mit dem Innenministerium seit August nicht mehr einbezogen worden ist. Alles, was in den Jahren der Zusammenarbeit im Moro-Projekt (Daseinsvorsorge) erreicht wurde, stehe nun wieder auf Anfang.

Der Stadtverordnetenvorsteher machte zugleich deutlich, dass die bisher Beteiligten nicht aus der Verantwortung seien. Die Ausreichung der Fördermittel des Landes an die Stadt für den Verwaltungssitz im alten Sparkassengebäude sei mit Beschlüssen aller Kommunen erfolgt. Seelow habe die Mittel verwaltet. "Man kann jetzt nicht so tun, als ob die mögliche Rückzahlung von Mitteln allein Sache der Stadt ist."

Bürgermeister Jörg Schröder hatte zuvor die Stationen seit 2018 zusammengefasst. Und auf das Schreiben des Innenministeriums vom Juli verwiesen. Danach sollten bis zum 1. Oktober Entscheidungen getroffen werden, dass mindestens eine Verwaltung eingespart wird. Dies müsste bis zum Jahresende mit Beschlüssen untersetzt werden, da ansonsten die bereits ausgezahlten Gelder in Höhe von 500 000 Euro zurückgegeben werden müssen. Momentan habe die Stadt keinerlei Erkenntnisse aus dem Umland.

Ausschuss vorgeschlagen

"Wir sagen aber noch einmal von hier aus, dass wir als Stadt weiter an einer Zusammenarbeit interessiert sind", betonte Schröder. Es gebe nur eine Oderlandregion, die man gemeinsam für die Zukunft entwickeln sollte. Der von ihm schon im Hauptausschuss angekündigte Brief an die Bürgermeister und Ämter werde demnächst versandt. Falk Janke (AfD) forderte, die Gespräche stärker auf die Ehrenamtsebene zu ziehen, nicht nur die Verwaltungen agieren zu lassen. Er favorisiere weiter die Verbandsgemeinde, schlage vor, einen zeitweiligen Ausschuss zu bilden. Dazu gab es vorerst keine Entscheidung.