René Wernitz

Wagenitz (MOZ) Wagenitz, ein Dorf in der Gemeinde Mühlenberge (Amt Friesack) inszeniert an diesem Samstag seine geschichtlich wertvollen Sehenswürdigkeiten. Das sind der sogenannte Schwedenturm in der Ortsmitte und die Kirche.

Der Schwedenturm e.V. beteiligt sich erneut am regionalen Aktionstag "Feuer und Flamme für unsere Museen". Los geht es am Turm, der eigentlich Rest eines Abzugs ist, um 14.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Um 16.30 Uhr kann man in der Kirche die A-capella-Band "6 Richtige" erleben. Anschließend gibt es Glühwein und Gegrilltes am Schwedenturm. Zahlreiche Fackeln und Feuerschalen beleuchten das rund 450 Jahre alte Wagenitzer Denkmal und Wahrzeichen. Mehr Infos zum Turm, in dem sich ein Heimatmuseum befindet, gibt es online auf www.muehlenberge.de. )