Bloß nicht umfallen: Beim Bubble Soccer ist es für die jungen Spieler gar nicht so einfach, an den Fußball zu gelangen. Die riesigen Plastekugeln, in denen sie stecken, erfordern viel Geschicklichkeit beim Spielen und beim Jonglieren. © Foto: Amt Schlaubetal/Christina Zühlke

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Am 16. November findet in der Schlaubetal-Halle in Müllrose das dritte Bubb­le-Soccer-Turnier des Amtes Schlaubetal statt. Mitspielen dürfen Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 16 Jahren. Über das Turnier im Speziellen und die Spaßsportart Bubble Soccer allgemein und deren Regeln sprach Frank Groneberg mit Christina Zühlke, Jugendkoordinatorin in der Amtsverwaltung Schlaubetal.

Frau Zühlke, Bubble Soccer heißt wörtlich übersetzt Blasen-Fußball. Was verbirgt sich dahinter?

Bubble Soccer ist eine besondere Art des Fußballspielens. Die Spieler steigen in eine große aufgeblasene Kugel, die "Blase", die wie ein Rundum-Rucksack getragen wird. Die Füße sind frei beweglich, auch der Kopf hat nach oben Luft. Die Herausforderung an die Spieler ist es, sich in diesem "Plastepanzer", der sie einschließt, möglichst geschickt zu bewegen. Gespielt wird auf einem aufgeblasenen Spielfeld, ähnlich einem Hüpfkissen.

Worauf müssen die Spieler achten?

Das Laufen in der Kugel ist noch recht einfach, aber das Jonglieren mit dem Ball nicht. Die Spieler haben einfach weniger Platz auf dem Feld. Dazu kommt, dass sich die Kinder beim Spielen gern schubsen, den Mitspieler zur Seite stoßen, ohne dass dieser sich dabei verletzt. Man nennt das "bumpen". Auf dem luftgepolsterten Spielfeld würde man ohnehin sehr weich fallen.

Wie viel Spieler gehören zu einer Mannschaft?

In unserem Fall gehören zu jeder Mannschaft vier Spieler. Einen festen Torwart gibt es nicht. Die Mannschaften können aus Jungs oder Mädchen bestehen oder gemischt sein, das ist den Spielern überlassen.

Welche körperlichen Voraussetzungen müssen die Spieler haben?

Die Kugeln haben einen Durchmesser von 1,20 Metern. Damit die Füße der Spieler eine Chance haben, unten rauszugucken, müssen die Spieler mindestens 1,30 Meter groß sein. Ihre Körpergröße darf 1,65 Meter nicht übersteigen.

Wer darf mitmachen?

Mitspielen dürfen alle Kinder und Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren aus dem Amtsbereich Schlaubetal, die sich dafür inte­ressieren. Es ist ein Turnier des Amtes. Wir spielen in zwei Altersgruppen: neun bis zwölf Jahre und 13 bis 16 Jahre. Den besten Mannschaften winken Pokale und kleine Preise.

Wie viele Bubble-Soccer-Turniere gab es schon im Amt Schlaubetal und woher haben Sie die Idee dafür?

Das ist bereits unser drittes Turnier. Die ersten beiden fanden jeweils in Mixdorf statt, jetzt wechseln wir nach Müllrose. Auf der Jugendmesse "You" in Berlin hatte ich mal so ein Turnier gesehen – daraufhin kamen wir auf die Idee, so etwas auch bei uns im Amt Schlaubetal zu veranstalten.

Wann findet das Turnier statt und wo können sich die Kinder und Jugendlichen anmelden?

Das Turnier findet am 16. November ab 14 Uhr in der Schlaubetal-Halle in Müllrose statt. Alle Informationen zu den Spielregeln und die Anmeldeformulare gibt im Internet auf der Seite des Amtes Schlaubetal www.amt-schlaubetal.de. Die Startgebühr beträgt pro Spieler 1 Euro.

Was ist beim dritten Turnier neu?

Zum ersten Mal findet unser Turnier zusammen mit dem Müllroser Kinderfest statt. Das haben wir extra so organisiert. Ich denke, davon profitieren beide Veranstalter. Das Kinderfest beginnt bereits um 10 Uhr. Veranstalter ist Martin Geue, von ihm mieten wir auch das aufblasbare Spielfeld und die Kugeln, die Bubbles.