Annemarie Diehr, Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Da steht ein Antidepressiva-Patient vor einem, und wir haben das Medikament, das der Arzt verschrieben hat, einfach nicht da." Martina Lietzmann, Inhaberin der Libellen- und der Stadtapotheke in Erkner, kennt Lieferengpässe bei Arzneimitteln zur Genüge.

Sie ist dabei wie alle ihre Berufskollegen in einer unangenehmen Rolle: "Wir sind die letzten an der Front, bevor das Medikament an den Patienten rausgeht." Das Schlimmste sei, sagt Martina Lietzmann, dass sie den Patienten auch nicht sagen könne, wann mit dem Medikament zu rechnen sei. Es könnten wenige Tage sein oder auch Wochen – für die Patienten in vielen Fällen ein unhaltbarer Zustand.

Michael Redmann, der Inhaber der Maulbeer-Apotheke Erkner, beschreibt die Verhältnisse ähnlich. Übereinstimmend sprechen beide von sehr viel Mehraufwand, um zu klären, ob ein anderes Medikament mit demselben Wirkstoff für den Patienten verträglich und verfügbar ist. Martina Lietzmann verweist auf mögliche Allergien gegen Hilfsstoffe, die in einem anderen Produkt mit demselben Wirkstoff stecken können.

Redmann versucht nach eigenen Angaben vorausschauend zu bestelle und sich mit Medikamenten zu bevorraten, wenn sie da sind. Der Versuch, nicht wie üblich über Großhändler zu ordern, sondern selbst an die Hersteller heranzutreten, führe zu komplizierteren Wegen. "Für drei Packungen eines Medikaments wird eine Rechnung, ein Telefonat und eine Überweisung nötig. Sonst haben wir für 100 Packungen eine Rechnung", so Redmann.

Eine Medikamenten-Gruppe, die seit dem weltweiten Rückruf des Mittels Valsartan im vorigen Jahr problematisch ist, sind die Blutdrucksenker. Marlies Schröder aus Fürstenwalde schluckt zweimal täglich davon Tabletten und braucht ein bestimmtes Präparat. "Wenn das in der Apotheke mal nicht vorrätig ist, wird es bestellt und kommt am nächsten, spätestens am übernächsten Tag", sagt die Fürstenwalderin.

Mit so kurzen Wartezeiten kann Ulrike Fitzke in der Rathaus-Apotheke Fürstenwalde ihre Kunden nicht immer besänftigen. "127 Medikamente, die wir in Bestellung haben, sind aktuell nicht lieferbar", sagt sie. Betroffen sind auch Entzündungshemmer, Psychopharmaka, Antibiotika oder Schmerzmittel. "Eigentlich leicht zu synthetisierende Arzneistoffe", sagt Ulrike Fitzke.

Als Beispiel nennt sie das Ibuprofen-haltige Arzneimittel Dolormin extra: "Es ist nicht lieferbar". wirkstoffähnliche Präparate gibt es in diesem Fall viele, und obwohl es den Apotheken in der Regel gelingt, Ersatz zu besorgen, empfänden Kunden den Wechsel zu einem anderen Medikament häufig als belastend. Als besonders drastisches Beispiel nennt Martin Handrik, Inhaber der Fürstenwalder Park-Apotheke, das Antidepressivum Venlafaxin. "Seit März warten wir darauf, Anfang 2020 soll es laut Hersteller wieder verfügbar sein", sagt Handrik.

Produktion immer mehr in Asien

Für die Schwierigkeiten sehen Redmann und Lietzmann vielschichtige Ursachen. Die Rabattverträge, die die Krankenkassen mit bestimmten Herstellern schließen, sind dabei nur ein Faktor. Redmann verweist auf die weltweite Ausweitung des Bedarfs – und darauf, dass sich die Produktion der Wirkstoffe immer stärker nach Asien verlagert, mit langen Lieferwegen als Folge.