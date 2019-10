Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) So viele Anzugträger dürften in der Waldstraße in Bad Freienwalde noch nie geschippt haben. Landrat Gernot Schmidt, sein Beigeordneter Rainer Schinkel (beide SPD), Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) sowie Detlef Katzschmann und Jörn Schoof, Geschäftsführer der e.discom, Dirk Sasson, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwedt, sowie weitere Vertreter unter anderem der Baufirma schlossen den ersten mit Kabelkanälen durchzogenen Graben. Dieser Akt diente der Symbolik. Denn der eigentliche Breitbandausbau beginnt jetzt erst.

Innovationsschub für Landkreis

Für Märkisch-Oderland bedeute der Breitbandausbau ein Innovationsschub, sagte der Landrat. Mit der Entscheidung, den Landkreis flächendeckend mit Glasfaser werde den Forderungen nach technischer Innovation Rechnung getragen. "Deutschland wird irgendwann an Märkisch-Oderland angeschlossen werden", scherzte Schmidt. Allerdings sei das Angebot des kostenlosen Hausanschlusses in den Regionen unterschiedlich angenommen worden. So meldeten im Raum Seelow 70 bis 75 pro 100 Haushalte Interesse an, in Bad Freienwalde und Falkenberg nur gut die Hälfte. Seelows Bürgermeister Jörg Schröder (SPD) habe sich mächtig ins Zeug gelegt, um die Bürger zu informieren, lobte Gernot Schmidt seinen Parteikollegen. Der Kreistag hatte mit einem Beschluss im Dezember 2018 die Weichen für den Breitbandausbau im Landkreis gestellt. Grundlage waren die Richtlinien des Bundes und des Landes, die dem Landkreis die Förderung des Ausbaus ermöglichen, aber ihn auch an die Förderbedingungen gebunden haben. Für sieben Projektgebiete gab es Ausschreibungen und Bietergespräche. Die e.discom bekam den Zuschlag für sechs Lose, die Deutsche Telekom für ein Los. Knapp 170 Millionen Euro investiert den Landkreis in den Breitbandausbau, der mit 160 Millionen Euro durch Bund und Land gefördert wird. Der Landkreis übernimmt mit 8,4 Millionen Euro den Eigenanteil für alle Gemeinden. Die e.discom verlege im Landkreis 1600 Kilometer Kabel-Trasse, sagte Geschäftsführer Jörn Schoof. "Für die Privatkunden bedeutet der Ausbau ein Quantensprung von Null auf 100", erklärte der Geschäftsführer. Sie bekommen eine Leistung von bis zu 100 Megabit pro Sekunde.

Abschluss in 3,5 Jahren

Wenngleich der symbolische erste Spatenstich an der Waldstraße in Bad Freienwalde ausgeführt wurde, beginnen trotzdem die Bauarbeiten im ganzen Landkreis, denn in dreieinhalb Jahren soll der Ausbau beendet sein. Die zweijährige Planungsphase sei genutzt worden, um Straßen und Gehwege nur einmal aufzubrechen, so Jörn Schoof. Zusammen mit ihrem langjährigen Partner, den Stadtwerken Schwedt, haben die Unternehmen zu zahlreichen Informationsabenden eingeladen. Die Bürger sollten wissen, was vor Ort passiert, warum ihre Straße kurzzeitig gesperrt werde und die Zufahrt zum Grundstück nicht möglich ist.

Noch können sich Bürger für einen kostenlosen Hausanschluss melden, sagte Dirk Sasson. In Wriezen sei es noch problemlos möglich, in Bad Freienwalde und Falkenberg nur in Ausnahmefällen. Denn irgendwann sei die Planung abgeschlossen und der Bau müsse beginnen. Damit sich der Betrieb rechnet, müssten 60 von 100 Haushalten angeschlossen sein. In Bad Freienwalde und Falkenberg seien es zu wenige, im Kreis insgesamt jedoch genug.