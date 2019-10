Andrea Linne

Panketal (MOZ) Klimaschutz ist in aller Munde, ob Solarpaneele auf dem Rathausgebäude, Regenwasserstau oder Artenschutz an der Dranse. In Panketal stoßen Bündnis 90/Grüne und Linke nun weiter vor. Sie wollen eine Art Selbstverpflichtung erreichen, alle kommunalen Maßnahmen auf klimarelevante Auswirkungen hin zu untersuchen und zu kennzeichnen.

Es sei der Weg zum kommunalen Klimaschutzkonzept zur Reduktion von Emissionen, wie der bündnisgrüne Fraktionschef Stefan Stahlbaum am Dienstag im Bildungsausschuss begründet hat. André Meusinger (BVB/Freie Wähler) geht der Vorstoß nicht weit genug, sei das Thema doch viel umfassender. "Es ist der Start zu vielen Anträgen", so Stahlbaum.

Mit einer weiteren Idee untermauert das die Stahlbaum-Fraktion. Sie will prüfen lassen, inwieweit Lastenfahrräder auch in Panketal rollen können. Von Aktentransport bis Grünflächenpflege gebe es vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Hendrik Wendland ergänzt: "Es ist auch ein Beitrag zur betrieblichen Gesundheitsprävention" und hat die Lacher auf seiner Seite. Ein Lastenrad könne 2,1 Kubikmeter transportieren, sagt er in Richtung AfD-Mann Sebastian Knispel-Burzinsky, der schon den Benzin-Rasenmäher des Bauhofs quer durch die Gemeinde karren sieht. Sigrun Pilz (GiP) sieht ebenso keinen Sinn in dieser Idee für Mitarbeiter.

Bisher gibt es ein E-Bike in der Verwaltung. Es werde selten genutzt, berichtet Cassandra Lehnert, Fachbereichsleiterin für Soziales, Jugend und Sport. Sie werde aber in der Gemeindeverwaltung eine Umfrage starten. In Bernau ist im Sommer im Fahrradparkhaus am Bahnhof eine Ausleihstation von BARshare eröffnet worden. Zwei Lastenräder, die auf den Modellnamen "Long John" getauft wurden, lassen sich dort über eine App mieten. Zwölf Euro kostet der Tag.