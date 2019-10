Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Wer sich mit guten Geistern umgeben will, besucht am besten eine Bibliothek. Damit ist die Oderland-Region noch gut bestückt. 30 gibt es Kreis. Wenngleich die Möglichkeiten, die Ausstattung und die personelle Betreuung natürlich recht unterschiedlich sind. Zum heutigen "Tag der Bibliotheken" hat die MOZ drei Einrichtungen besucht.

Der kommunale Medienbestand der Gemeinde Letschin ist im Haus Lichtblick untergebracht. Der Verein Altes Kino Letschin bekommt jährlich Geld von der Gemeinde, um die Bibliothek zu betreuen und den Bestand auf einem aktuellen Niveau zu halten. Seit fünf Jahren ist dort Annerose Bastigkeit Ansprechpartnerin der Bücherwürmer und Leseratten, von denen mehr als 100 registriert, aber höchstens 40 aktiv lesen. Die meisten sind älter als 60. Nur acht Kinder nutzen regelmäßig die Einrichtung.

Niemand bedauert diese geringe Zahl mehr als Annerose Bastigkeit, die von Büchern, Krimis besonders, schwärmt und sich freut, dank der kommunalen Unterstützung auch stets Nachschub bestellen zu können. "Mitunter kommt der Hort oder Deutschlehrerin Andrea Gast mit einer Klasse", sagt sie. Die Fontane-Schule will sich wieder stärker der Bibliothek bedienen, versichern Björn Groß und Katrin Rausch von der Fontane-Schulleitung auf Nachfrage der MOZ. Dass Schüler Interesse haben, das zeigte beim MOZ-Besuch der 14jährige Jerome, der ganz gegen den Trend als Teenager für Bücher schwärmt. Die Reihen "Fear Street" und "Harry Potter" haben es ihm und seinen Freunden angetan.

Auch am Wochenende offen

In Golzow ist die Bibliothek Teil des kommunaltouristischen Zentrums, zu dem auch das Filmmuseum gehört. Nebenamtlich betreut dort Kulturmanagerin Simone Grieger den Medienbestand. "Das hat den Vorteil, dass wir die Bibliothek stets zu den Museumsöffnungszeiten geöffnet haben. Zwar nicht abends, dafür aber auch an den Wochenenden", sagt sie. Sehr eng sind die Beziehungen dort mit der Grundschule, von der auch der Großteil der rund 160 Nutzer kommt. Dank einer Vereinbarung bietet die Bibliothek dort den Kindern verlässliche Lesezeiten. "Wir lassen auch die Sechstklässler noch laut vorlesen, um diese wichtigen Kompetenz zu fördern", sagt sie.

Beste Bedingungen kann dank der guten Unterstützung durch die Kreisstadt die Seelower Bibliothek bieten. Von den rund 1000 Nutzern dort sind die meisten Schüler und Kita-Kinder. Im Dezember werden es 20 Jahre, dass die Einrichtung in einen Flügel der Oberschule gezogen ist und damit quasi zum Teil des großen Seelower Schulcampus wurde. Marion Hahn und ihre Kollegin Christine Rahn sorgen dafür, dass dort immer etwas Neues geboten wird. Aktuell wurde gerade umgeräumt. Die Kinderbuchabteilung ist nun komplett ins Obergeschoss gezogen, wo dank der Sponsoren Lutz Mielke und Sigmar Sixdorf sowie Hausmeister Siegbert Schulz ein Bühnenpodest entstanden ist. Zudem sind alle Regale auf Rollen gestellt worden, so dass man flexible Veranstaltungsflächen schaffen kann. So auch für die heutige, aus Anlass des Bibliothekstages stattfindende Lesung für Acht- bis Neunjährige. Uwe Günzel wird ab 10 Uhr vom "Teppich des Prinzen" erzählen.

Nutzung sehr unterschiedlich

Aber selbst die besten Bedingungen nützen wenig, wenn die Einrichtung nicht entsprechend gefordert wird, weiß Marion Hahn. Zu den häufigen Gästen des Hauses zählen die Kinder der Awo-Kita Max&Moritz. Auch das Gymnasium und die Grundschule kommen regelmäßig. Die Oberschüler hingegen, die doch den kürzesten Weg hätten, seien eher selten zu sehen. Marion Hahn, sie ist Vizevorsitzende des Fördervereins der Bibliotheken im Kreis und im Vorstand des Landesbibliothekenverbandes, sieht die Zukunft der Bibliotheken vor allem auch als Kommunikations- und Bildungsstätten. "Es wird immer wichtiger, dass sich hier Leute treffen können. Deshalb wäre es ganz toll, wenn wir hier auch WLan hätten", so Marion Hahn.