Kai Beißer

Beeskow (MOZ) "In der vergangenen Saison haben wir beide Spiele gegen Elsterwerda mit jeweils zwei Toren Unterschied verloren", erinnert Sabine Schumann. "Wir hatten zwar auch diesmal Phasen, in denen wir den Ball leichtfertig hergeschenkt haben. Aber vor allem in der zweiten Halbzeit sind uns aus einer stabilen Deckung heraus viele Schnellangriffe gelungen, definitiv eine unserer Stärken", erklärt die Co-Trainerin der Rot-Weiß-Handballerinnen. Spielentscheidend war der Friedländer Zwischenspurt vom 12:13 (32. Minute) zum 18:14 (42.).

"Auch der Sieg zuvor gegen Brandenburgliga-Absteiger HV Calau hat gezeigt, dass die Mannschaft gut drauf ist. Und so nehmen wir Platz eins als nette Momentaufnahme natürlich gerne mit", weiß Sabine Schumann die Tabellenführung nach vier Spielen nüchtern einzuordnen.

Rot-Weiß Friedland: Anne Schwebe – GretaAhrensdorf, Fabienne Richter, Michelle Schreiber 6, Vanessa Schreiber 8, Marilyn Mochow 8/1,Linda Schulze, Olivia Braden, Charlotte Wilde 2, Nancy Menning 1, Sina Just 2, Lea Janiak

Schiedsrichter: René Niklisch/Frank Wude (Plessa) – Siebenmeter: je 1/1 – Zeitstrafen: 0