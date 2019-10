Wilfried Hohmann

Müllrose Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel stand für die Gastgeber bereits vor dem Anpfiff unter keinem guten Stern. Die Aussichten auf einen Heimsieg waren eher genauso trüb wie der regnerische Herbsttag. Denn neben den Dauerverletzten Matthias Stalla, Friedrich Hanschel, Bernt Kratkey und Max Voß fielen kurzfristig mit Marc Eschenbach (familiäre Gründe) und Eric Zimmermann (verletzt) weitere zwei Stammspieler aus. Das hatte zur Folge, dass mit Jacob Rüffer, Martin Berger sowie Benedict Mendyk drei Spieler der 2. Mannschaft einsprangen. Alle Drei hatten bereits die Partie der 2. Männermannschaft in den Beinen. Dazu musste natürlich auch Spielertrainer Robert Kaberidis auflaufen, der sicher den Platz auf der Bank als Coach bevorzugt hätte. Von daher befürchteten nicht wenige Fans in der gut besuchten Schlaubetal-Halle, dass die Mannschaft gegen die Gäste aus der Kurstadt kaum eine Siegchance haben würden.

Doch das Spiel nahm einen gänzlich anderen Verlauf. Denn nicht die Gäste beherrschten das Spiel, sondern es entwickelte sich eine von Beginn an weitestgehend gleichwertige Partie mit einem kämpferisch starken Gastgeber, der keineswegs gewillt war, klein beizugeben. Ganz im Gegenteil beherrschten die Schlaubetaler sogar die Anfangsphase dieses Spiels. Nach fünf ausgeglichenen Anfangsminuten (2:2) waren es die Gastgeber, die durch Mateusz Krzyzanowski, zweimal Daniel Heine sowie David Krüger auf 6:2 davonzogen. Erst eine Zeitstrafe gegen Marcel Jüterbock konnten die Gäste nutzen, um auf zwei Tore zum 6:4 zu verkürzen. Doch die HSG konnte mit zwei weiteren Treffern wieder auf 8:4 erhöhen. Das veranlasste Gästetrainer Thomas Große bereits in der 17. Minute zu seinem ersten Timeout.

Danach wurde es etwas hektisch. Nachdem HSG-Torhüter Lars Möbus und Gäste-Spieler Jonas Schenk zeitgleich für zwei Minuten auf die Bank geschickt wurden, bekam auch Daniel Heine für die Gastgeber in derselben Minute die berühmten zwei Finger gezeigt. Den dadurch freien Platz auf dem Spielfeld nutzten die Gäste zum 7:8-Anschlusstreffer in der 22. Minute. Ab diesem Zeitpunkt war die Partie bis zum 12:12 in der 28. Minute völlig ausgeglichen. Als die Gäste mit 13:12 in Führung gingen, erhielt Martin Berger die nächste Zeitstrafe für die Gastgeber. Dies konnten die Kurstädter zur 12:14-Halbzeitführung nutzen.

Wer nun dachte, dass das HSG- Team in der zweiten Halbzeit untergehen könnte, sah sich getäuscht. Wieder waren es die Gastgeber, die den besseren Start erwischten. Krzyzanowski und David Krüger konnten mit zwei aufeinanderfolgenden Toren nach vier Minuten den Ausgleich zum 14:14 herstellen. Auch in der Folgezeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Zwar konnten die Gäste meist mit ein oder zwei Treffern vorlegen, aber die Müllroser ließen sich nicht abschütteln. Ganz im Gegenteil, konnten sie immer wieder den Ausgleich herstellen.

Sonntag beim Tabellendritten

So ging das bis zum 24:24 in der 51. Minute. Den Gastgebern gelang es in dieser Phase immer wieder, Kreisspieler Daniel Heine in eine freie Wurfposition zu bringen, der sich wie in Halbzeit 1 mit vier Treffern bedankte. Danach kam die entscheidende Phase des Spiels. Nachdem Mateusz Krzyzanowski in der 52. Minute eine Zeitstrafe erhielt, war auch der letzte verbliebene Rückraumspieler der Gastgeber aus dem Spiel. Da jetzt auch langsam die Kräfte bei den Schlaubetalern schwanden, konnten die Gäste binnen sechs Minuten auf 30:25 (57.) erhöhen. Auch wenn die nie aufgebenden Gastgeber noch einmal zum 28:30-Endstand verkürzen konnten, war das die Entscheidung in diesem Spiel.

Schlaubetals Co-Trainer Chris Junghanns zeigte sich als verantwortlicher Coach auf der Bank trotz der Niederlage sehr zufrieden: "Ich glaube, jeder in der Halle hat gesehen, dass jeder einzelne Spieler bis zum Umfallen gekämpft hat – obwohl die personelle Situation im Moment sehr angespannt ist. Dennoch hat die Mannschaft immer nach spielerischen Lösungen gesucht und diese oftmals auch gefunden. Und das, obwohl wir zu diversen Umstellungen gezwungen waren und drei Spieler aus der Zweiten dabei hatten, die sonst nicht mit der Mannschaft trainieren und deshalb auch nicht in die einzelnen Abläufe eingebunden sein können. Aber sie haben sich sehr gut eingefügt, obwohl sie zuvor bereits ein Spiel absolviert hatten. Dass uns dann am Ende etwas die Kraft fehlte, ist aus meiner Sicht nur zu verständlich."

Am Sonntag gibt es bei der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf die nächste Spitzenpartie. Das Spiel beim Tabellendritten beginnt um 16 Uhr.

HSG Schlaubetal: Lars Möbus, Sven Adamzent – Mateusz Krzyzanowski 8/4, Paskal Korau 6, Marcel Jüterbock 1, Robert Kaberidis 1, Jacob Rüffer 1, Daniel Heine 8, David Krüger 3, Benedict Mendyk, Martin Berger

Schiedsrichter: Steffen Kaußmann, Andrea Wollgast – Siebenmeter: HSG 5/4, HC keine – Zeitstrafen: HSG 7, HC 5 + einmal Rot