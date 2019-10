Katharina Lein

Fürstenwalde (MOZ) Das betrifft alle Einwohner des Landkreises Oder-Spree: Ab dem nächsten Jahr muss jede gemeldete Person auf einem Wohngrundstück 2,40 Euro statt 2,13 Euro monatlich als Festgebühr für die Abfallentsorgung zahlen. Das entspricht einem Plus von 12,68 Prozent.

Und es ist nicht die einzige Erhöhung, die das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) ab 2020 plant. Die Mitglieder des Werkausschusses haben in ihrer Sitzung am Dienstagabend entsprechende Satzungsänderungen über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung und für die Benutzung der Entsorgungsanlagen beschlossen.

Der Grund für die Erhöhungen seien generell steigende Kosten, erklärte Steffen Türschmann, beim KWU für Rechtsfragen zuständig. Insbesondere im ländlichen Raum sei der logistische Aufwand für die Abfallentsorgung größer als in Städten. Zudem müssten neue Fahrzeuge angeschafft und neue Anlagen in Betrieb genommen werden. Auch die Abfallentsorgungskosten insgesamt stiegen, etwa für Restmüll, erläutert Werkleiterin Sölve Drawe. Er werde als Ersatzbrennstoff energetisch verwertet und zum Beispiel in Kohlekraftwerken mitverbrannt. Durch den angestrebten Kohleausstieg in Deutschland sinke die Nachfrage nach den Sekundärbrennstoffen. Das führe zu höheren Preisen der Abnehmerfirmen.

Mit der oben genannten Festgebühr deckt das KWU seine Fixkosten. Deren Anstieg sorgte auch für Kritik. Ein Fünf-Personen-Haushalt, in dem wenig Müll produziert und dieser ordentlich getrennt wird, bezahle mehr als ein Singlehaushalt, in dem viel Verpackungsmüll anfällt, merkte Ausschussmitglied Erdmute Scheufele (B90/Grüne) an. "Das individuelle Verhalten der Personen ist für uns nicht steuerbar", entgegnete Steffen Türschmann. Darum erscheine die Pro-Kopf-Pauschale als sinnvollste Lösung.

Mit der zusätzlichen Leistungsgebühr würden diejenigen belohnt, die weniger Müll produzieren. Vier Pflichtleerungen im Jahr müssen zwar alle Bürger bezahlen, doch wie viele Leerungen darüber hinaus angemeldet werden, sei jeder Person selbst überlassen und abhängig von deren individueller Müllproduktion.

Zwölf statt acht Euro für Asbest

Wer seinen Abfall selbst zur Entsorgungsanlage bringt, muss ab Januar ebenfalls mit höheren Kosten rechnen. Während beispielsweise das Entladen von Asbest durch das KWU-Personal auf dem Werkstoffhof zuvor acht Euro kostete, werden es ab 2020 zwölf Euro sein. Auch für das Abladen anderer Abfälle werden in Zukunft zwölf Euro berechnet. Diese waren zuvor nicht in der Satzung festgelegt.

Die Entsorgungskosten des KWU hängen Türschmann zufolge auch von den Verträgen mit den Abnehmerfirmen ab. Auf eine öffentliche Ausschreibung hin bewerben sich Firmen, die die Abfälle weiter verwerten oder entsorgen. Auch das müsse in die Gebührenanpassung mit einbezogen werden. Das KWU-Entsorgung bemühe sich jedoch um Gebührensätze, die für alle annehmbar sind: Man wolle weder die Bürger überlasten noch den "Müll-Tourismus" zu den Wertstoffhöfen des Landkreises fördern, so der Rechtsexperte.

Nachdem der Werksausschuss die Satzungsänderungen einstimmig befürwortet und an den Kreistag weitergeleitet hat, entscheidet dieser über das Inkrafttreten.