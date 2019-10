Ina Matthes

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) André Ottlik aus Fredersdorf-Vogelsdorf hat in der DDR seinen Meister gemacht. Damals gab es noch die TGL. Heute muss sich der Handwerker gegen die großen Lebensmittel-Märkte in seiner Nähe behaupten.

Eine Bauernsalami, sechs Wochen luftgetrocknet. Daneben Zirbensalami mit einem Hauch Zirbelkiefer. Körbe mit Würsten stehen auf der Ladentheke. In jedem steckt ein Schild "Eigene Herstellung". Eine Tafel preist Geflügel an. In einer Kühltruhe lagert Wildfleisch.

Seit 65 Jahren gibt die Fleischerei Ottlik in Fredersdorf-Vogelsdorf (Märkisch-Oderland). André Ottlik ist hier aufgewachsen, in dem hellen Haus an einer der Hauptverkehrsstraßen im Ort. Ein Foto auf der Webseite des Betriebes zeigt André Ottlik als kleinen Jungen neben Opa Jakob. Der Großvater hat das Geschäft 1954 aufgebaut und es dann an seinen Sohn Alfred übergeben. Von Alfred ging es 2003 an dessen Sohn André. Seinen Meisterbrief hat André Ottlik noch in der DDR gemacht, 1987. Im Fleischerhandwerk wurde damals nach TGL gearbeitet. Nach den Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen.

Dabei handelte es sich nicht einfach um eine Empfehlung, wie ein Produkt zu sein hatte. TGL waren Gesetz. Diese Normen galten für so ziemlich alles – von der Talsperre, über die Mischbatterie, das Backpulver bis zur Gutsfleischwurst. Laut TGL war das "eine Blutwurst der Spitzensorte mit hohem Anteil an Grobbestandteilen von magerem Schweinefleisch" – und einem grauen Faden zum Aufhängen. Auch dieses Detail war geregelt. So eine Gutsfleischwurst hat André Ottlik 1987 hergestellt, um Meister zu werden. Drei Wurstsorten waren bei der Prüfung gefordert – eine Brühwurst, eine Kochwurst und eine Rohwurst.

Die Kochwurst – das war die Gutsfleischwurst. Bei der Brühwurst lieferte Ottlik einen Bierschinken und als Rohwurst eine Salami. Bei Koch- und Brühwurst werden Zutaten auf verschiedene Art erhitzt, bei der Rohwurst hingegen nicht. "Sie ist schwieriger haltbar zu machen", erläutert Ottlik.

Bei der Prüfung 1987 musste der angehende Meister zeigen, dass er sein Handwerk beherrscht. Dazu gehörte unter anderem auch das Zerlegen von Fleisch, die Kalkulation von Preisen. Der künftige Fleischermeister musste außerdem Kunden im Laden bedienen. Letzteres wird heute nicht mehr geprüft. "Die Prüfung war damals umfangreich und praxisbezogen", schätzt André Ottlik ein.

Heute kreieren angehende Fleischermeister ganze Buffets mit Platten, Salaten, aufwendig dekorierten Sülztorten. "Die sind sehr schön gemacht, was fürs Auge", sagt Ottlik. Im Alltag im Laden finden sich solche Schaustücke aber eher selten wieder, weil sie zu arbeitsintensiv und zu teuer sind.

Auch die TGL gibt es nicht mehr. Fleischer arbeiten statt dessen nach verbindlichen Leitsätzen. Was es Ende der 1980er Jahre in Fleischergeschäften auch noch nicht gab, das war vegetarische oder vegane Wurst. Veganes mit dem Namen Wurst liegt bei Ottlik nicht in der Theke: Vom Konzept veganer Wurst samt ihrer Inhaltsstoffe ist der Meister nicht überzeugt, sagt er. Vegetarisches bietet er aber schon an – hausgemachten Grillkäse zum Beispiel oder Gemüsespieße. André Ottlik hat dafür extra Kurse belegt.

Etwa 300 verschiedene Fleisch- und Wurstprodukte hat er insgesamt im Sortiment. Davon stellen er und sein Team 98 Prozent selbst her. Ausnahmen sind Erzeugnisse mit Herkunftsbezeichnung wie ungarische Salami, die auch aus Ungarn kommen muss. Die eigene Verarbeitung befindet sich auf demselben Grundstück wie der Laden. Der Transport der frischen Ware geht über den Hof, dauert ein paar Minuten und ist weitgehend CO2-neutral.

"Das A und O ist die Frische, die wir liefern", sagt André Ottlik. "Die sieht man und die schmeckt man." Das, meint er, ist sein Vorteil, in einer Zeit, in der es Handwerker in der Lebensmittelbranche nicht einfach haben. Ein Bäckerladen in derselben Straße hat dichtgemacht. Ein Netto-Markt liegt gegenüber der Fleischerei, Lidl, Rewe und Edeka sind fast um die Ecke.

Die Kunden sind wählerischer heute, meint der Meister. "Der Verbraucher will wissen, wo etwas hergestellt wurde und wer es gemacht hat." Und was drin ist. Welchen Nährwert die Wurst hat und welche möglichen Allergene – wie Senfsaat – darin stecken, können die Verkäuferinnen im Laden an den Kassen ausdrucken und es erläutern. Woher das verarbeitete Fleisch kommt, ist auch kein Geheimnis.

Schweinefleisch bezieht André Ottlik aus dem Leipziger Raum, weil dort der Weg vom Bauern zum Schlachthof kurz sei. Je weniger Stress die Tiere haben, umso besser ist die Qualität des Fleisches. Rind bezieht der 54-Jährige aus Norddeutschland. Der Betrieb dort sei einer der ersten gewesen, der die Herkunft der Tiere genau nachweisen konnte. Fleischer, die sich dem Markt stellen und gute Qualität liefern, haben eine Zukunft glaubt er.

Einen Nachfolger will er im Betrieb heranbilden. Einen Fleischerlehrling bildet er gerade aus. Mit seinem Betrieb habe er Erfolg, sagt André Ottlik. "Wir haben genug Arbeit, und ich kann die Mitarbeiter ordentlich bezahlen." Zufrieden macht ihn, wenn er sieht, dass ein Kunde gerne kauft und sich auf dem Weg zum Auto schon die erste Scheibe aus dem Wurstpaket in den Mund schiebt.