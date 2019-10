Schmettau-Karte, angefertigt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Seinerzeit gab es noch keine Brücke über den Pritzerber See (u.re.). Der Pendelverkehr zwischen den Städten Brandenburg und Rathenow erfolgte östlich um den See herum und dann nördlich durch Waldgebiete sowie per Schiff auf der Havel. © Foto: BB Viewer

Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1916 und zeigt in Richtung Pritzerbe geblickt die Eisenbahnbrücke (li.) über den Pritzerber See und die Brücke für die Chaussee, heute verläuft dort die Bundesstraße 102. © Foto: Sammlung Thomas Messerschmidt

René Wernitz

Rathenow/Brandenburg (MOZ) Heimatkundige Havel-Anrainer wissen es: Die Flusslandschaften sind bei weitem nicht mehr das, was sie früher mal waren. Hochwasser- bzw. Überschwemmungsflächen reduzierten sich im Laufe des 20. Jahrhunderts um nahezu 90 Prozent. Großen Anteil an der Entwicklung hatten Belange der Landwirtschaft. Die Verkehrsinfrastruktur profitierte auch.

Für Kraft- und Radfahrer stellt die Bundesstraße 102 heute nicht nur die schnellste, sondern auch die kürzeste Verbindung dar. Zudem pendelt die Bahn zwischen den Städten auf dem Trockenen. Woraus noch vor etwa 200 Jahren die Verbindung bestand, können sich wohl nur Geschichtsfreunde vorstellen.

Wer sich am Zeitstrahl entlang rückwärts bewegt, gelangt zu markanten Ereignissen. 1904 wurde die Städtebahn in Betrieb genommen. 1897 wurde der Chaussee-Bau zwischen Rathenow und Brandenburg vollendet. Im Jahr davor hatte das Projekt Pritzerbe erreicht. Zwischen Premnitz und Rathenow konnten die Westhavelländer schon seit 1886 auf kürzestem Straßenwege pendeln.

Und davor? Wenn es um Wegebeziehungen lange vor der Industrialisierung in Rathenow, Premnitz und Brandenburg geht - das Städtetrio bildet seit einigen Jahren die Wirtschaftsregion Westbrandenburg -, lohnt ein Klick auf https://bb-viewer.geobasis-bb.de. Unter den dortigen Karten sind auch jene in nun digitalisierter Form, die der Topograf und Kartograf Friedrich Wilhelm Karl Graf von Schmettau (1743-1806) in den 1780er Jahren angefertigt hat.

Wie darauf ersichtlich, waren alle Havelorte, von Rathenow bis Pritzerbe, in gewisser Weise vernetzt - es ging allerdings in den Wald hinein. Womöglich waren die direkten Wege häufig überschwemmt. Knotenpunkte befanden sich nördlich und südlich des Wernitz-Dammes. Über diesen verlief seit dem Mittelalter die Haupttrasse zwischen Rathenow und Brandenburgs Altstadt. Gemeinhin ist von einer Heerstraße die Rede. Das deckt sich mit dem Rathenower Torturm in Brandenburg/Havel und der dort stadtein- bzw. auswärtsführenden Rathenower Straße.

Der Weg führte über Brielow und Hohenferchesar, vorbei am östlichen Ufer des Pritzerber Sees. Der Ort, der dem Gewässer seinen Namen gab, verfügte noch über keine Brücke. Die entstand erst im Zuge des Straßenbaus am Ende des 19. Jahrhunderts. Bis dahin bestand Fährverkehr zwischen Pritzerbe und dem am anderen Seeufer liegenden Fohrde. Insgesamt boten vormals auf der Havel einsetzte Liniendampfer, die zwischen Brandenburg und Rathenow pendelten, die wohl komfortabelste Art der Personenbeförderung.

Heute geht es auf der Bundesstraße 102, die die Wirtschaftsregion Westbrandenburg an die Autobahn 2 anbindet, teils mit mehr als 100 km/h ans Ziel. In Premnitz soll eine Ortsumgehung entstehen, um Ampelpausen und anderen Hindernissen aus dem Weg zu gehen. Zudem wird zwischen der Ortslage Gapel und der Grenze der Landkreise Havelland und Potsdam-Mittelmark die Fahrbahn in den nächsten Jahren auf drei Spuren erweitert, ebenso zwischen Fohrde und Brandenburg/Havel.

Die ODEG betreibt derweil die hiesige Regionalbahnlinie. In Zügen geht es vergleichsweise entschleunigt zu. Die Fahrtzeit zwischen Rathenow und Brandenburg Hauptbahnhof beträgt rund 40 Minuten.

Linienverkehr auf der Havel gibt es längst nicht mehr. Auf rund 4,5 Stunden belief sich die Fahrtzeit eines Fahrgastschiffs der Brandenburger Nordstern-Reederei. Einmal pro Jahr stand die völlig entschleunigte Tour noch im Programm, letztmals 2018. Schon da hielt sich das Interesse in Grenzen. Nun verkehrt auch kein Fahrgastschiff mehr zwischen den Havelstädten.