Annika Heuer

Havelland Die Polizei hat anlässlich des Tags des Einbruchschutzes am 27. Oktober erneut Tipps und Tricks veröffentlicht, wie Diebe abzuschrecken oder aufzuhalten sind.

Jeden Tag ist zum Betreff Einbruch etwas in der Zeitung oder im Internet zu lesen. Den Albtraum, dass sich jemand an den persönlichen Gegenständen vergreifen oder in das eigene Zuhause eindringen könnte, hat fast jeder. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten nutzen viele Diebe die frühe Dämmerung für einen Coup. Häufig erbeuten sie dabei Bargeld, Schmuck, Technik oder sonstige hochwertige Gegenstände.

Dabei sind es nicht immer gezielte Verbrechen. Das Sprichwort "Gelegenheit macht Diebe" scheint sich in vielen Fällen als wahr heraus zu stellen. Generell schlagen Einbrecher meist zu, wenn sie Schwachstellen an Terrassentüren oder Fenstern finden. Auch von außen zugängliche Kellertüren sind sehr beliebt bei Eindringlingen.

Sichtbare Sicherungstechnik kann helfen, potentielle Diebe abzuschrecken. Man zeigt dadurch, dass es mehr Aufwand brauchen würde, um in das Haus einzudringen. Auch optische oder akustische Alarmanlagen sind sehr hilfreich. Weiterhin kann die Beleuchtung des Hauses mit einer Zeitschaltuhr oder mit Bewegungsmeldern so geregelt werden, dass ein bewohnter Eindruck entsteht. Wichtig ist auch, dass Fenster und Türen immer verschlossen sind, wenn niemand zuhause ist, selbst wenn es nur für einen kurzen Zeitraum ist.

Vor dem Urlaub vereinbart man am besten etwas mit Nachbarn oder Bekannten, damit diese in der Zeit auf das Haus aufpassen und weiterhin den bewohnten Eindruck erwecken. Sollten Schlüssel verloren gehen, ist es geraten, das Schloss auszuwechseln. Auch Aufstiegshilfen im Garten um z. B. in ein höhergelegendes Fenster einzudringen sollten weggesperrt oder angeschlossen werden. Außerdem ist es wichtig, schnellstmöglich die Polizei zu informieren, wenn man einen Einbrecher oder einen Einbruch bemerken sollte.

Die gute Nachricht zu diesem Thema ist jedoch, dass die Einbruchszahlen seit 2016 deutlich gesunken sind. Gab es damals noch insgesamt 355 Einbrüche im Landkreis Havelland, so waren es 2018 nur noch 166. Dies geht aus einer Übersicht der Einbruchszahlen aus den letzten drei Jahren hervor.

Es ist also durchaus möglich sich gegen unerwünschte Besucher zu wehren und sich den Schreck, einen offenen Eingang vorzufinden, zu ersparen.