BRAWO

Brandenburg an der Havel Zur jährlichen Informationsveranstaltung zur Umsetzung des lokalen Teilhabeplanes wird am Montag, 25. November, in das Gotische Haus einladen. Verbunden wird die Vorstellung mit einem Rundgang durch das Stadtmuseum in der Ritterstraße 96. Vorgesehen ist folgender Ablauf:

- 16:00 Uhr Treffpunkt in der Ritterstraße 96 und Rundgang durch das Stadtmuseum, Rollstuhlfahrer mit Pkw-Anfahrt nutzen den Zugang zum Hof der Stadtverwaltung in der Klosterstr. 14.

- 17.30 Uhr Informationsveranstaltung im Gotischen Haus, Johanniskirchplatz 4, mit folgender Tagesordnung:

- Begrüßung

- Auswertung des Rundgangs durch das MuseumBericht zum Umsetzungsstand

- Vorstellung der Notfall-App durch die THB

- Diskussion

- Ausblick 2020

Eine Teilnahme an nur einem Teil des Programms ist selbstverständlich möglich. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bis zum 18.Novemberunter Teilhabe@stadt-brandenburg.deoder unter der Rufnummer 03381 587301 gebeten. Sofern Gebärdensprachdolmetscher benötigt werden, wird darum gebeten, dies zu melden.