Bärbel Kraemer

Cammer "Zum ersten Advent ist die Chronik von Cammer auch fertig", verspricht Andreas Koska und stapelt Bücherkartons in sein Auto. Viel Zeit hat er nicht. Der 63-Jährige ist auf dem Weg nach Potsdam. Eigentlich wollte er nur mit einem Exemplar seiner neuen, druckfrisch erschienenen Schrift "Die Himmelsleiter hinab - Die Cammerschen Herrentuter" in die Landeshauptstadt. Doch da die Auslieferung länger dauerte als angekündigt, stoppt er am Montag Morgen persönlich im Verteilzentrum der Deutschen Post in Linthe und holt seine Bücherkartons dort ab, um wenig später nach Potsdam aufzubrechen.

Sein Ziel: Das Kultusministerium des Landes Brandenburg. Die Damen und Herren aus der Landesbehörde wurden damit die ersten, die Koskas Buch "Die Himmelsleiter hinab - Die Cammerschen Herrentuter" in den Händen hielten.

Nicht ohne Grund: Das Herrentuten in Cammer, ein alter Brauch der bis heute im Dorf gepflegt wird, soll "Immaterielles Kulturerbe" der Unesco werden. In digitaler Form hatte Initiator Andreas Koska die Antragsunterlagen bereits vor vier Wochen eingereicht. Das druckfrisch erschienene Buch und die Unterlagen in Papierform sollen diese ergänzen. "Bewerbungsschluss ist der 30. Oktober", bemerkt der 63-Jährige, der seine Vision damit auf die Zielgerade gebracht hat. Katrin Seitz, die Referentin im Kultus-Ministerium des Landes Brandenburg, nahm die Unterlagen entgegen.

Einige Stunden später ist Koska zurück und kann sein neues Werk endlich in aller Ruhe selbst in Augenschein nehmen. Doch die Ruhe muss erst einziehen. Denn die Frage, ob das Herrentuten als immaterielles Kulturerbe anerkannt wird oder nicht, bewegt, begleitet ihn.

Die Entscheidung darüber erfolgt im Frühjahr 2020. Das einzige was Koska, der zugleich Ortschronist von Cammer und Gemeindevertreter ist, bislang weiß: Die Antragsunterlagen aus Cammer sind bislang noch die ersten und einzigen, die im Kultusministerium eingegangen sind.

Doch das kann sich noch ändern. Nach Ende der Bewerbungsfrist entscheidet ein Expertengremium aus Brandenburg darüber, ob der Antrag an die Unesco-Kommission weiter gegeben wird. "Ich freue mich über den Antrag und bin auf die Entscheidung der Kommission gespannt", so Seitz und ergänzt: "Ich denke, dass der Antrag eine realistische Chance hat."

"Cammer ist der einzige Ort in dem das vorweihnachtlichen Hirten- oder Herrentuten noch aktiv betrieben wird. Neun Tage vor Weihnachten ziehen Jugendliche tutend durchs Dorf und helfen dem Christkind, den Weg auf die Erde zu finden. Früher war dieser Brauch im ganzen Fläming und der Zauche verbreitet, in Golzow, Nichel oder Ragösen ist es dokumentiert. Auch in den heutigen Ortsteilen des Bezirks Berlin-Spandau, in Tiefwerder und Pichelsdorf wurde der Brauch gepflegt", erklärt der Ortschronist, der sich über die Pflege des Brauchtums in seinem Heimatdorf freut.

Waren vor einem Jahrhundert jedoch noch die Hirten und später der Nachtwächter für das Herrentuten verantwortlich, so sind es jetzt Jugendliche, die mit Tröten und Schalmeien durch das Dorf ziehen und von den Einwohnern sehnlich erwartet werden. "Die Frage ‚wer dieses Jahr tutet‘ ist schon im Herbst Gesprächsthema im Dorf", so der 63-Jährige weiter.

Unterstützt wurde der Antrag durch den Amtsdirektor des Amtes Brück, Marko Köhler, den Tourismusverein Zauche-Fläming, die Landfrauenvereinigung, die Kirchengemeinde und den Dorf- und Heimatverein von Cammer.

Das neue Buch aus der Reihe "Cammer Bücher" umfasst 112 Seiten. Darin dokumentiert der Herausgeber die Sitte in Cammer und verweist auf die Verbreitung des Brauches in Deutschland. "Was vor 100 Jahren noch überall alltäglich war, ist heute verschwunden, einzige Ausnahme vier Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern, wo ein ähnlicher Heischebrauch noch praktiziert wird. Allerdings nur an Heiligabend", erklärt der Autor, der sich jetzt wieder der Ortschronik widmen will.

Das Buch "Die Himmelsleiter hinab - Die Cammerschen Herrentuter" ist für 12,00 Euro beim Autor (Telefonnummer 0172/3133403) erhältlich.