Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Seine Affinität zum Wasserstoff als Energieträger brachte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) mit den neuen Investoren, die sich im Industriepark Premnitz (IPP) ansiedeln wollen, zusammen. Die Richter Recycling GmbH, noch mit Hauptsitz in Potsdam, will in der Industriestadt der Wirtschaftsregion Westbrandenburg einen neuen Standort aufbauen. Ein Teil der Pläne erregt Interesse im Hinblick auf alternative Energien.

Als Recycling kann man grob einen Prozess benennen, bei dem ein Gegenstand, der im Gebrauch war, einer neuen Nutzung zugeführt wird. Das planen die Gesellschafter von Richter Recycling GmbH an ihrem zukünftigen Standort in Premnitz. Gefüttert wird der Betrieb durch Kunststoff-Abfälle, wie sie in Gelben Säcken gesammelt werden. Ganz einfach ausgedrückt, taugt ein Teil zum Recycling, ein anderer zum Verheizen. Die innovative Idee bei der energetischen Verwertung, ist die Gewinnung von Wasserstoff als Energieträger.

"Wir wollen Abfall als eine neue Ressource sehen, etwas Neues daraus gewinnen. Hier in Premnitz wollen wir uns darauf neu fokussieren", erklärte Geschäftsführer Jens Bahnemann am Montag dem Wirtschaftsminister. Da es nach wie vor schwierig ist, gewonnenen Strom zu speichern, die Einspeisung dem Unternehmen zusätzlich Geld kosten würde, will man mittels eines neuen Verfahrens Wasserstoff herstellen und als Energieträger nutzen "Diese Idee ist unser Favorit für Premnitz", so Bahnemann.

Gemeinsam mit Franz Richter, ebenfalls Geschäftsführer, will sich Bahnemann bei einem Unternehmen in Schweden das Wasserstoff-Verfahren anschauen. Mit diesem, so hoffen es beide, könnte der Kreislauf der Wertstoffverwertung geschlossen werden. Alle Prozesse an einem Standort: von der Sortierung und Aufbereitung bis hin zur Energiegewinnung durch sogenannte Plasmavergasung, bei der Wasserstoff entsteht.

Der hohe Energiebedarf für das Verfahren soll durch die inneren Kreisläufe selbst gedeckt werden können. Bei dem Verfahren werden Sortierreste bei 3.000 Grad Celsius verbrannt, wie es die Geschäftsführer dem Wirtschaftsminister detailliert erklärten - Dioxine würden dabei mit verbrannt werden. Übrig bleiben, nach eigenen Angaben, schadstofffreie Schlacke, flüssiges Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff. Beide letztgenannten Stoffe sollen durch Verkauf Profite einbringen. Zudem soll verstromter Wasserstoff als Energiequelle für die eigenen Anlagen dienen.

Jörg Steinbach berichtete seinen Gastgebern von einem Wasserstoffverband, der in Brüssel strategische Richtlinien auf EU-Ebene erarbeitet. Sofern diese ausformuliert sind, könnten Fördergelder auch nach Brandenburg und ins Havelland fließen. Indes kann das Unternehmen auch Förderungen über Landesprogramme beantragen.

Nach weiterem Informationsaustausch über Verkehrsinfrastruktur in der Region und allgegenwärtigen Fachkräftemangel, gab Steinbach den Geschäftsführern einen "Denkanstoß", wie er es nannte: Es gibt offenbar ein Verfahren, welches dem Wasserstoff das innewohnende Gefahrenpotenzial nimmt. Für den künftigen Unternehmensstandort in Siedlungsnähe ist dies sicher bedenkenswert. Darüber hinaus sieht der Minister in verschiedensten Bereichen Anwendungsmöglichkeiten für Wasserstoff, in denen es heute schon Interessenten gäbe. Er sieht die Notwendigkeit, diese Interessenten auf einer Plattform zusammenzubringen.