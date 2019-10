Franziska Schober

Brandenburg Die offene Diskussionsreihe "Stadtgespräch: Rückblicke-Ausblicke-Augenblicke", die im Rahmen der großen Veranstaltungsreihe ‚30 Jahre Friedliche Revolution’ stattfindet, ging in dieser Woche im Foyer des Großen Hauses des Brandenburger Theaters in die erste Runde. Frank Schroeder, Journalist und Reporter bei Antenne Brandenburg, führte durch anregende Gespräche zum Thema "Kultur und Theater". Als Zeitzeugenvertreter waren Schauspieler Harald Arnold, Künstlerin Jeanette Goldmann, Industriemuseumsleiter Marius Krohn, Aktionskünstler Christian Radecke, Beigeordneter für den Fachbereich Kultur Wolfgang Erlebach, Musikschulleiter Bernd Heese und Schauspieler Fritz Hendrik Schulz geladen. Sie teilten ihre Geschichten und Erinnerungen der damaligen Wendezeit und bezogen ihre Erfahrungen auf die heutige kulturelle Situation.

Bernd Heese beschrieb etwa, was der Befreiungsschlag der Wende in der Musikschulkultur bewirkte: "Die streng reglementierte musikalische Früherziehung in der DDR konnten wir ab den 90er Jahren glücklicherweise aufbrechen. Denn für die musische Bildung ist das nicht der optimale Weg. So konnten wir erstmals auch in Kitas und Schulen gehen und unser Konzept freier entwerfen, etwas was uns vorher gar nicht möglich gewesen ist." Jedoch bedauert der Musikschulleiter die fortschreitende kulturelle Entwicklung: "Die kulturelle Bildung ist immer mehr unterbelichtet. Themen wie Bildung und Erziehung kommen zu kurz, und gerade musische Fächer machen uns Sorgen", weshalb es für Heese nur eine Lösung gibt: "Die Anerkennung dieser Berufe bedarf einer gesellschaftlichen Aufwertung."

Dem entsprechend, warte auch Schauspieler Harald Arnold: "Heutzutage würde ich diesen Beruf nicht mehr ergreifen. In der Kunstbranche versucht sich jeder unter Selbstausbeutung über Wasser zu halten. Es fehlt der gemeinschaftliche Tiefgang von damals komplett und so muss sich jeder selbst behaupten, durchsetzen und vermarkten." Weiterhin bedauere er, wie er sagt, das heute fehlende Miteinander: "Damals hat man sich gegenseitig und auch sein Publikum gekannt, sich wechselseitig begeistert und ist so gemeinsam gewachsen. Ich bin sehr ärgerlich, dass so etwas nun gar nicht mehr möglich ist."

Künstlerin Jeanette Goldmann vertrat während des Gesprächs ihre persönliche Einstellung, die ihr schon damals zu mehr innerem Frieden verholfen hat, und unter heutigen Gesichtspunkten umso hilfreicher sein könnte: "Je weniger ich mich darum kümmere, von jemandem gestützt zu werden, desto freier bin ich. Dazu zählt auch Stärke sich zu widersetzen." Dennoch stört auch sie sich an der fehlenden Akzeptanz künstlerischer und kreativer Leistung: "Damit meine ich nicht nur den finanziellen Aspekt. Es fehlt auch eine gewisse Repräsentation unserer Brandenburger Kulturlandschaft nach außen hin seitens der Stadt."

Aktionskünstler Christian Radecke hat bereits 150 Ausstellungen organisiert, viele davon fanden in Kirchen statt "Da ich als oppositionell galt, stand ich in der DDR unter dem Schutz der Kirche. Leider haben sich viele Beziehungen, Präferenzen und auch die Kirche selbst stark verändert." Heute organisiert er Ausstellungen nicht mehr in der Kirche und wagte ein Experiment: "Nach der Wende habe ich genau eine Verkaufsausstellung gemacht. Ich wollte mal gucken, wie das geht. Mein Fazit: Es geht, aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht", bedauerte den Fokus auf die heutige Wirtschaftlichkeit.

Arnold betonte in diesem Zusammenhang abschließend: "Die junge Generation hat eine große Aufgabe vor sich, da die Welt eben nicht friedvoller geworden ist! Aber immerhin kann man jetzt seine Meinung frei äußern!" Goldmann erwiderte darauf wiederum, dass durch die Blume sprechen doch gerade das Schöne in der DDR gewesen sei und brachte das Publikum in dieser ernsten Diskussion auch einmal zum Lachen. Museumsleiter Marius Krohn brachte es dann auf den Punkt: "Mit der DDR ist der Stumpfsinn nicht zu Ende gegangen. Es geht auch darum, Dinge zuzulassen, die man nicht gleich versteht und über seinen eigenen Schatten zu springen. Dann kann man als Erwachsener noch viel dazu lernen."

Weitere spannende Stadtgespräche im Theater finden am 28. Oktober zum Thema Umwelt, am 4. November zum Thema Bildung und am 11.Noevember zum Thema Frieden und Demokratie, jeweils ab 19:30 Uhr, statt.