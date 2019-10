Erhard Herrmann

Brandenburg Der Krankenstand bei Brandenburger Polizei ist hoch: knapp 36 Tage fehlt jeder der Beamten durchschnittlich pro Jahr. Eine Zahl, die kontinuierlich gestiegen ist. Noch 2002 lag sie bei 19,6 Tagen. Trauriger Spitzenreiter ist dabei das Revier Seelow mit durchschnittlich 104,6 Tagen. Danach folgen die Reviere Rathenow mit 92,3 und Nauen mit 81,9 Tagen.

Als Gründe für den hohen Krankenstand gelten sowohl eine hohe Arbeitsbelastung durch die negative Entwicklung der Demografie als auch Konfrontation mit respektlosem Verhalten der Bürger und fehlende Ausstattung in den Revieren – begonnen bei Räumlichkeiten bis zu den IT- Ressourcen. Um Personalkosten zu senken, hatte Brandenburg den Polizeinachwuchs außerdem vernachlässigt. Die Konsequemz: das Durchschnittsalter stieg deutlich an. Heute ist nahezu jeder dritte Beamte älter als 51 Jahre. Laut Innenministerium erreichen von 2019 bis 2025 damit rund 2150 Beamte das Pensionsalter.

"Gesundheit ist nicht alles, sondern ohne Gesundheit ist alles nichts" – nach diesem Zitat von Arthur Schopenhauer versucht die Polizeidirektion West nun die Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen auf ein neues Niveau zu steigern. Mit der Kick-off-Veranstaltung "Fit für Heute - Fit für Morgen" in der Woche näherten sich die Teilnehmer dem Thema unter der gemeinsamen Moderation des Direktionsleiters Peter Meyritz und der mehrfachen Olympiasiegerin Heike Drechsler aus unterschiedlichen Richtungen.

Die Tagung im Audimax der TH Brandenburg beinhaltete verschiedene Blöcke rund um allgemeine Informationen zum Gesundheitsmanagement der Polizei sowie themenspezifische Impulsvorträge von Nils Binnberg, Lars Amend und Dr. Martin Braun. In ihren Vorträgen ging es nicht nur um die klassische Gesundheitsförderung in Form von verhaltensbezogenen Maßnahmen (z.B. Rückenschule, Stressseminare etc.), sondern vielmehr um ein Ansetzen an den Verhältnissen, also den Arbeitsbedingungen.

Neben Sport, Bewegung und Ernährung wurden zudem Themen wie Führungsverhalten, Unternehmenskultur, soziale Kompetenz, Betriebsklima, Arbeitsbedingungen, Arbeitsabläufe und Kommunikationsstrukturen einbezogen. Zu den geplanten Maßnahmen könnten eine Optimierung oder ein Ausstieg beim Wechselschichtdienst, eine gesamtgesellschaftliche Veränderung im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, flexible Arbeitszeitmodelle oder Coaching zu Stress und Bewältigung bzw. eine Meditation bei Konflikten gehören. Workshops für Teambildung, Arbeitsplatzorganisation, Umgestaltung von Ruhe und- Pausenräumen oder neue Sporträume auch für den Gesundheitssport sollen ebenso gefördert werden. Unter Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Führungskräften soll in Zukunft so verstärkt präventiv gearbeitet werden, um Erkrankungen zu vermeiden und langfristig die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten.