Hans-Joachim Haarbrand

Eberswalde Eine schwere Aufgabe erwartete die Eberswalder Mannschaft, denn die äußerst heimstarken Templiner hatten im bisherigen Saisonverlauf der Landesliga Nord nur gegen den Spitzenreiter Berolina Lychen in eigener Halle verloren. Doch optimistisch fuhren sie nach Templin mit einem endlich wieder wettbewerbsfähigen Team. Gegenüber dem Spiel in Perleberg (28:32), zu dem das Team der II. Mannschaft nur mit neun Akteuren reiste, waren diesmal zwölf Spieler dabei. Mit Ben Hanisch, Klaus-Thomas Kowalsky, Paul Knauf und Benjamin Lange hatte Spielertrainer Paul Pinkau, er vertrat den abwesenden Jens Müller, diesmal wesentlich mehr Alternativen zur Verfügung.

In der Templiner Sporthalle kamen die Eberswalder gut in die Partie. Nach sechs Minuten führten die Barnimer mit 3:1. Der Gastgeber ließ sich aber nicht abschütteln und kam schnell näher. Nach 13 Minuten stand es 5:5 unentschieden. Damit ließen es die Hausherren aber nicht bewenden, sondern machten weiter Druck und zogen mit 7:5 in Front. Das war die schwächste Phase im Spiel der Gäste.

Aufholjagd gestartet

Danach bliesen die Eberswalder wieder zur Aufholjagd. Nach dem zwischenzeitlichen 8:8 konnten die Barnimer wieder mit zwei Toren (10:8) in Führung gehen. Beim 11:11 hatten die Gastgeber wieder ausgeglichen und konnten sogar mit einer knappen 12:11-Führung in die Kabine gehen.

In der Pause nahmen sich die Eberswalder Spieler vor, weiterhin die Stabilität in der Deckung trotz einer Umstellung der Deckungsformation vom 5:1 auf 6:0 beizubehalten und die eigenen Chancen konsequent zu nutzen. Das Spiel blieb nach Wiederbeginn eng und die Tordifferenz vorerst knapp. Beim Spielstand von 15:14 führten die Eberswalder wieder und nur wenige Minuten später lagen die Gastgeber erneut mit18:16 vorne. Beim 22:19, nach etwa 50 Spielminuten, schien sich eine Vorentscheidung anzubahnen. Doch mit einer vorbildlichen Einstellung und einer guten geschlossenen Mannschaftsleistung kämpfte sich die zweite Mannschaft des 1. SV wieder heran und verhinderte so eine zeitige Entscheidung zugunsten der Heimmannschaft. 22:21 (53.) und 23:22 (57.) lauteten die nächsten Zwischenstände, die Barnimer kämpften sich langsam heran und hatten die Hoffnung auf einen positiven Ausgang der Partie noch nicht aufgegeben. Eine Minute vor dem Ende die Chance zum Ausgleich für den 1. SV, aber Lukas Boldt, der torgefährlichste Eberswalder Spieler an diesem Tag, konnte den Siebenmeter nicht verwandeln. Aber kurz danach erzielt er dann doch noch den verdienten 23:23-Ausgleich und damit den Endstand in diesem spannenden Landesliga-Duell.

Verdient einen Punkt geholt

Spielertrainer Paul Pinkau nach dem Abpfiff: "Am Ende haben wir verdient einen Punkt gewonnen. Das war heute eine starke Mannschaftsleistung, die unser Team hier abgeliefert hat. Klaus Kowalsky, eine Verstärkung aus der ersten Mannschaft, hat eine gute Partie geliefert und auch der Einsatz von Ben Hanisch hat der Mannschaft sehr geholfen. Es hat heute allen beteiligten Eberswaldern viel Spaß gemacht und gibt uns Hoffnung auf eine gutes Abschneiden beim Spiel in gegen Finowfurt am nächsten Wochenende."