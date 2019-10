Ramona Horn-Makoschey

Eisenhüttenstadt Schon zur Tradition geworden fuhren die Schwimmer der SG Aufbau wie in jedem Jahr in die Uckermark zum Pokalwettkampf. Der Einladung nach Schwedt folgten zehn Vereine, so das fast 200 Schwimmer um vordere Platzierungen kämpften. Strahlende Gesichter gab es bei allen 16 Sportlern der SG Aufbau am Ende der Veranstaltung, da jeder mindestens eine Medaille mit nach Hause nehmen konnte. Für die Trainer stand aber nicht die Anzahl der Medaillen im Vordergrund, obwohl diese für die Schwimmer eine gute Motivation sind, sondern die Verbesserung der eigenen Bestzeit. Dieses Ziel konnte klar erreicht werden mit einer Quote von über 80 Prozent.

Nora Bölicke (Jahrgang 2009) verbesserte sogar ihren eigenen Landesrekord in 50 m Freistil auf 00:30,26 min und stellte den Rekord in 50 m Rücken von Sarah Drews (00:35,48 min) ein. Nora und Karolin Philipp (Jahrgang 2008) gewannen in ihren jeweiligen Altersklassen die Pokalwertung für die beste Einzelleistung nach der 1000 Punktetabelle. Nora erreichte für ihre Leistung in 50 m Freistil 417 Punkte und Karolin für ihre 50 m Brust 376 Punkte. Beide Mädchen gewannen mit ihren anderen Sportkameraden insgesamt 16 Gold-, zwölf Silber- und sieben Bronzemedaillen. Nora gewann die 50 m Rücken, Freistil, Schmetterling sowie die 100 m Rücken und Freistil. Karolin konnte die 50 m Brust und Schmetterling sowie die 100 m Brust für sich entscheiden.

Mit starken Leistungssteigerungen konnte Marlene Kummer (Jahrgang 2009) in 50 m und 100 m Brust zum Sieg schwimmen. Zwei erste Plätze erschwamm sich auch Meggan Rusko (Jahrgang 2008) in 50 m Freistil und Rücken. Liah Friedrich gewann die 50 m Kraulbeine und Laurynus Lukosius (beide Jahrgang 2010) die 50 m Delphinbeine. In ihren Hauptstrecken setzen sich Sophie Niethe (Jahrgang 2006/100 m Rücken) und Cosima Schlensog (Jahrgang 2003/100 m Brust) klar durch und konnten auf das oberste Podest klettern.

Silber sicherten sich Arthur Pehle, Liah Friedrich, Louisa Pehle, Mia Busse, Ben Wagner, Meggan Rusko, Marlene Kummer, Sophie Niethe, Tim Stein und die 8x50-m-Freistil-Staffel.