Tilman Trebs

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein Fußgänger ist am späten Mittwochabend in der Friedrich-Engels-Straße in Hohen Neuendorf angefahren und verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 46 Jahre alte Mann war nach Angaben der Polizei kurz nach 23 Uhr von einer 58-jährigen Autofahrerin erfasst worden. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und nicht auf den Verkehr geachtet haben, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Sie appellierte an Verkehrsteilnehmer, in der dunklen Jahreszeit darauf zu achten, dass sie sich ausreichend zu erkennen sind. "Radfahrer sollten auf ausreichende Beleuchtung achten und eher helle Kleidung tragen", sagte sie. "Fußgänger sollten Fahrbahnen bei Möglichkeit dort überqueren, wo die Fahrbahn von Laternen ausgeleuchtet werden."