Annika Heuer

Falkensee Die Mittelbrandenburgische Sparkasse überreichte am 23. Oktober Spenden an Vereine unter anderem aus den Bereichen Kunst, Sport, Kirche und Natur. Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der MBS und Roger Lewandowski (CDU), Landrat des Landkreises Havelland, gaben insgesamt Fördermittelzusagen im Wert von 52.000 Euro an 20 Vereine, Organisationen und Einrichtungen im Landkreis weiter. Der MBS-Vorsitzende sagte dabei: "Als Sparkasse unterstützen wir gesellschaftliches Engagement in jeder Richtung, ob Kunst, Kultur, Bildung, Soziales, Sport oder Umwelt, und tun es gern. Wir sind wie kein zweites Kreditinstitut in der Region verwurzelt, wir wollen eine lebenswerte Region die von Vielfalt geprägt wird."

Unter den Geförderten sind unter anderem Sportvereine, wie der Ketziner Billiardkegel-Club e.V., der das Geld in neue Kraftsportgeräte investieren möchte. Der SV Falkensee-Finkenkrug darf sich über Geld für die Förderung der Havelländischen-Katalanischen Zusammenarbeit freuen. Damit soll unter anderem eine Reise zum FC Barcelona im Mai organisiert werden. Im Jahr 2021 ist sogar ein Besuch der Traditionsmannschaft der Katalanen in Falkensee angedacht.

Auch Tier- und Naturschutzvereine durften sich über Spenden freuen, wie z. B. der Eselfreunde im Havelland e.V. , der das Geld zur weiteren Versorgung der Langohren verwenden möchte. Der Landesverband Brandenburgischer Imker e.V. möchte auf dem MAFZ-Gelände in Paaren-Glien die Außenanlagen für Wildbienen umgestalten. Für die Versorgung von nicht vermittelten Tieren erhielt der Tierschutzverein Falkensee-Osthavelland e.V. ebenfalls eine Spende. Der Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung e.V. möchte seine Förderzusage für die Anschaffung eines Haubenspülers im Katzenhaus verwenden.

Bilderstrecke 52.000 Euro für Vereine Bilderstrecke öffnen

Unter den Kunst- und Musikvereinen durften sich der Gemischte Chor Schönwalde und die Freunde und Förderer von Museum und Galerie Falkensee über Zuschüsse freuen. Der Gemischte Chor möchte gerne in die Anschaffung eines drahtlosen Headsetmikrofons investieren. Die Freunde und Förderer nutzen die Spende für den Aufbau einer Fotoaustellung des Künstlers Roger Melis - "In einem stillen Land". Zur Restaurierung des historischen Glockengeläuts in Pessin erhielt der Förderverein der Dorfkirche ebenfalls einen Zuschuss.

Während der Übergabe betonten sowohl Andreas Schulz, als auch Roger Lewandowski wie wichtig die Arbeit der verschiedenen Vereine sei. "Ein Verein sorgt dafür, dass die Gesellschaft lebendig bleibt", erklärte der Landrat. "Mit ihrem vielfältigen Engagement stärken Sie den Zusammenhalt in der Gesellschaft und ermöglichen es vielen Menschen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dafür danken wir den engagierten Vereinen und Institutionen sehr und möchten mit unserer Unterstützung unsere Wertschätzung ausdrücken", fügte der Vorsitzende des Vorstandes hinzu.