Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Am meisten stolz bin ich auf die 159 Kilogramm im Stoßen, weil ich dadurch den Europarekord um vier Kilo verbessert habe", berichtet Jon Luke Mau. Am Dienstag war der Gewichtheber vom Bundesstützpunkt Frankfurt in der rumänischen Hauptstadt in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm Europameister der U 23 im Stoßen geworden, hatte Bronze im Reißen und mit 275 kg im Zweikampf Silber gewonnen.

Der 21-jährige Schwedter war an 162 Kilogramm im Stoßen noch deutlich gescheitert, hatte nach dem Versuch kurz hockend an der Hantel in sich gekehrt verharrt. "Die Last war wirklich anstrengend umzusetzen. Ich war dann ein bisschen enttäuscht, der Wettkampf war zu Ende", beschreibt Mau diesen Moment. Ihm hätten an dem Tag aber doch ein wenig die Körner gefehlt, sagt der zweifache Junioren-Weltmeister (2018), der erst vier Wochen zuvor bei der Männer-WM Platz 10 im Zweikampf (280 kg) belegt hatte. "Man hat Jonny die fehlende Frische nach der WM angemerkt. Ich habe ein wenig seine Euphorie vermisst, seine Spritzigkeit fehlte", schätzte sein Heimtrainer Detlef Blasche ein, der aber mit der Medaillensammlung und dem Europarekord seines Schützlings zufrieden war.

Mau wird am Sonnabend seinen Verein TSV Blau-Weiß Schwedt zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga unterstützen, rechnet aber nicht mehr mit besonderen Leistungen. Dann verbringt er Urlaubstage in der Stadt und hat trainingsfrei bis 10. November.

Vier Wettkämpfe in der Wertung

Die nächsten wichtigen Wettkämpfe im kommenden Frühjahr sind schon abgesteckt: Turniere in Rom und Malta sowie die Europameisterschaften der Männer. Denn Mau will für die avisierte Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio noch weitere sogenannte Robi Points sammeln. "Jon muss in der Vorbereitung sechs Wettkämpfe auf Silber- oder Gold-Level vorweisen. Das sind bestimmte hochkarätige internationale Turniere und die U-23-EM sowie EM und WM der Männer. Die vier besten Ergebnisse werden gewertet", erklärt Blasche. "Ich will auf alle Fälle meine Zweikampflasten steigern und mit sehr guten Platzierungen und Leistungen meine Konkurrenten in der Olympia-Qualifikation hinter mir lassen", beschreibt Jon Luke Mau seine Ziele.