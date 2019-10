Party in Bad Belziger Kirche

Bad Belzig In Bad Belzig wird die Kirche gerockt! Der CVJM Region Bad Belzig und weitere Kooperationspartner planen für den 1. November eine RnB (Reformation and Barbecue) Party in der Marienkirche.

Das Team steckt schon mitten in den Vorbereitungen und hat im Zuge dessen vom ehemaligen Heizraum im Keller bis zum Turm jeden Winkel der Marienkirche erkundet.

Zur Party eingeladen sind alle Jugendlichen ab 12 Jahre. Los geht es um 19.00 Uhr mit einem gemeinsamen Burgeressen und vielen Angeboten, wie FIFA, Slush-Eis, Kicker und verschiedene Spiele.