Bernhard Sobanski

Frankfurt (Freier Autor) Lukasz Augustyn, der Chef des Lucca in der Logenstraße, zapft sich bereits warm. Zur 39. MOZ-Kneipennacht am 30. Oktober hat er wieder das Retro Trio eingeladen. Die drei Musiker aus Polen stehen für zeitlosen Oldtimejazz und Swing. Das kommt bei den Stammgästen gut an. Während die einen tanzen und feiern, genießen es die anderen, dass im Lucca die Lautstärke der Musik auch Gespräche ermöglicht. Hier steht nicht die laute Party, sondern die gepflegte Unterhaltung im Mittelpunkt.

Sirtaki und Ouzo bilden eine bewährte Symbiose in der Taverna Athos im Oderspeicher. Die Band "Sinerga" sorgt für den Rhythmus und Sabine Hein, die Wirtin, kümmert sich um den Ouzo-Nachschub. Daraus entsteht ein griechisches Flair, das an Urlaub erinnert. Die Oder riecht wie das Meer und der Duft von Lammkotletts lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Das Diebels Live bietet zur MOZ-Kneipennacht immer eine Partygarantie. So auch dieses Mal. Wirt Guido Tietgen hat zur 39. Ausgabe die Fürstenwalder Band "Centric" eingeladen. Spätestens wenn der Sänger "Taste" wieder singend über die Tische turnt, hält es keinen Gast mehr auf seinem mühsam eroberten Sitzplatz.

Das Elyx am Bahnhof hat seinen eigenen Stil. Es ist eine Mischung aus Kiezkneipe, Shisha Bar und Trödelladen. Es gibt hervorragenden Kaffee, Wasserpfeifen und innovative Cocktails. Zur Kneipennacht hat Wirt Gürol Özcan gleich zwei Frankfurter Liveacts eingeladen. Blues Uwe ist oft als Solist unterwegs. Sein Repertoire reicht von Chansons und Liedern bis hin zur internationalen Lagerfeuermusik. Hoe Down ist ein Frankfurter Duo, das sich mit seinen Bob Dylan Interpretationen einen guten Namen in der Region erspielt hat. Am Mittwoch treten die Herren nun gemeinsam auf. Im Königs Fritzen wird an dem Abend gerockt. Blayt covert Ostsongs und Rocksongs der 80er. Die Brüder Dominic und Benjamin Spriesterbach haben bereits mit Fritzenwirt Frank Nagel besprochen, dass auch der Geburtstag von Dominic zur Kneipennacht im Königs Fritzen gefeiert wird. Plätze für alle anderen Kneipennachtsbesucher gibt es trotzdem. Ab 20 Uhr