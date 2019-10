Anja Linckus

Ketzür (BRAWO) Neuer Name - gleicher Saft. Aus der Mosterei Ketzür im gleichnamigen Dorf im Westhavelland ist die MostManufaktur Havelland geworden. Der neue Name ist Programm: "Wir produzieren handwerklich in eigener Manufaktur im Havelland leckere Fruchtsäfte aus regionalem und fair gehandeltem Obst. Seit Mitte Oktober werden alle unsere Säfte ausschließlich unter dem neuen Markennamen MostManufaktur Havelland im Handel verkauft", schreibt Geschäftsführer Achim Fießinger in einer Pressemitteilung zum Namenswechsel. Vier Jahre nach der Bundesgartenschau und dem dort vorgestellten Saft Bugaloo sei die Zeit reif gewesen für Veränderungen und Professionalisierung. So solle der Vertrieb stark ausgeweitet werden. Zudem sei dieser Schritt mit Blick auf den gehobenen bio-Lebensmitteleinzelhandel und die Gastronomie in Berlin und Brandenburg mehr als nötig gewesen. Ab sofort gebe es nur noch den einen, einheitlichen Markenauftritt. "Wir haben uns bewusst für den Namen MostManufaktur Havelland entschieden, um sowohl dem handwerklichen, nicht industrialisierten Produktionsverfahren Rechnung zu tragen als auch der Verbundenheit zur Region Havelland, in der wir produzieren und aus der wir den Großteil der Rohstoffe für unsere hochwertigen Fruchtsäfte beziehen", erklärt Achim Fießinger die neue Namensgebung. Einher mit dem neuen Namen geht ein junges, frisches Design, welches den gesamten Firmenauftritt durchzieht. In Zusammenarbeit mit einer kleinen Design-Agentur aus Potsdam haben die Geschäftsführer Manuel Stephan und Achim Fießinger etwas entwickelt, das den natürlichen und frischen Charakter der ausschließlich naturtrüben, direkt gepressten Säfte unterstreicht und gleichzeitig deutlich moderner aussieht. Illustrationen der Zutaten sowie deren Herkunft wie Blüten, Blätter, oder einheimische Tiere dominieren die Etiketten, und jede Saftsorte erhält ihre eigene, spezifische Farbkombination. Eine zusätzliche Neuerung ist die durchgängige Nutzung von Schraubverschlüssen für alle Flaschen im Vergleich zu den vorher eingesetzten Kronkorken. Dieses Feature ist auf vielfach vorgetragenen Kundenwunsch umgesetzt worden. Weitere Informationen zum neuen Auftritt gibt es unter: www.most-manufaktur.de