Kerstin Miekley

Frankfurt (Oder) Die Mitglieder des Frankfurter Ruder-Clubs von 1882 haben die Saison 2019 mit dem traditionellen Abrudern beendet. Die Strecke führte in diesem Jahr oderaufwärts über den Brieskower See zur Festwiese von Fischer Schneider. Dort angekommen waren auch schon die ersten Steaks und Würste von Jens Büring gegrillt und die Seniorinnen des Vereins hatten ein reichhaltiges Büfett aufgebaut. Das Wetter hat es diesmal nicht so gut gemeint, aber "Wassersport ist nasser Sport" und so ließen sich die Sportler die Laune nicht vom Regen verderben. Nach dem ausgiebigen Brunch ruderten sie mit einem Frauenachter mit Steuerfrau, einem Dreier und zwei Fünfern mit Männern sowie zwei Vierern mit Steuermann, von der Ruderjugend besetzt, wieder Richtung Bootshaus.

Auszeichnung für Achim Thiele

Der Saisonabschluss wurde auch zum Anlass genommen, den neuen C-Gig-Vierer mit Steuerplatz auf den Namen "Lebus" zu taufen. Ruderwartin Gabi Böttcher verlas die Top 10 der Ruderkameraden mit den meisten Fahrten nach Lebus. Achim Thiele hat es in dieser Trainingssaison 19-mal und Michael Kalies 17-mal geschafft Richtung Norden zu rudern. Sie führen somit die Liste an und wurden durch den Vorstand ausgewählt, die Taufe vorzunehmen.

Die Strecke nach Lebus führt 10,5 km stromab, für diese Strecke brauchen die Sportler etwa 45 bis 50 Minuten. Nach einer kurzen Pause im "Oderblick" geht es dann aber gegen den Strom in Richtung Frankfurt. Die Strecke kommt einem dann viel länger vor. Bis man wieder am Steg anlegt vergehen schon 1:15 bis 1:30 Stunden je nach Mannschaft, Wind und Wasserstand.

Training nun im Ruderkasten

Der Vorstandsvorsitzende Michael Schneider gab noch einige Ruderstatistiken des Vereins bekannt, bevor die Glocke zum Saisonende geläutet wurde. Trainiert wird jetzt wieder im Ruderkasten, auf dem Ruderergometer und im Kraftraum. Am Sonntagvormittag wird man die Ruderer des FRC von 1882 aber weiter auf der Oder sehen – zumindest, solange kein Sturm oder Eisgang ist.