Annika Heuer

Falkensee Die Mittelbrandenburgische Sparkasse überreichte am 23. Oktober Spenden an Vereine unter anderem aus den Bereichen Kunst, Sport, Kirche und Natur. Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der MBS und Roger Lewandowski (CDU), Landrat des Landkreises Havelland, gaben insgesamt Fördermittelzusagen im Wert von 52.000 Euro an 20 Vereine, Organisationen und Einrichtungen im Landkreis weiter.

Unter den Geförderten sind unter anderem Sportvereine, wie der Rathenower Wassersportverein, der das Geld vorwiegend in seinen Jugendclub investieren möchte. Der TSV Chemie Premnitz darf sich über Geld für ein Nachwuchsmobil freuen, damit die jüngeren Sportler und Sportlerinnen besser zum Training und zu Wettkämpfen kommen.

Der Förderverein der Feuerwehr Wolsier möchte seine erhaltene Spende gerne in die Sanierung des Vereinsgebäudes investieren. Unter den Freunden der Luftfahrt durften sich der Otto-Lilienthal-Verein Stölln und der Flugsportverein "Otto Lilienthal" Stölln/Rhinow über Zuschüsse freuen. Der Otto-Lilienthal-Verein möchte gerne in die Umgestaltung des Lexikons der Luftfahrt investieren. Der Flugsportverein nutzt die Spende für die Vereinsarbeit.

Für die Sanierung der Dorfkirche Bützer erhielt die Evangelische Kirchengemeinde Milow ebenfalls einen Zuschuss. Die Kirche ist eine der ältesten im Havelland.

Während der Übergabe betonten sowohl Andreas Schulz, als auch Roger Lewandowski wie wichtig die Arbeit der verschiedenen Vereine sei. "Ein Verein sorgt dafür, dass die Gesellschaft lebendig bleibt", erklärte der Landrat. "Mit ihrem vielfältigen Engagement stärken sie den Zusammenhalt in der Gesellschaft und ermöglichen es vielen Menschen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dafür danken wir den engagierten Vereinen und Institutionen sehr und möchten mit unserer Unterstützung unsere Wertschätzung ausdrücken", fügte der Vorsitzende des Vorstandes hinzu.