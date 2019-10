MOZ

Rüdersdorf (MOZ) Am Donnerstagmorgen hat ein 15-jähriges Mädchen die Rüdersdorfer Brückenstraße vor einem Bus überquert und wurde dabei von einem schwarzen Pkw Mercedes erfasst und schwer verletzt. In einem Rettungswagen wurde sie in ein Berliner Krankenhaus gefahren. Der Fahrer setzte die Fahrt dennoch fort. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Unfallflucht.