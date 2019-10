MBS

Brandenburg/Mittelmark Immobilien gehören immer noch zu den drei beliebtesten Geldanlagen der Deutschen. Das hat der Deutsche Sparkassen- und Giroverband in seiner repräsentativen Umfrage "Vermögensbarometer 2019: Die Deutschen und ihr Geld" im Vorfeld des diesjährigen Weltspartages ermittelt.

Die Niedrigzinsphase bietet eigentlich eine gute Voraussetzung für Wohneigentum, jedoch wird es für viele Kaufwillige immer schwieriger, eine Immobilie zu erwerben. Wer in Berlin eine Eigentumswohnung oder ein Haus mit Garten kaufen möchte, ist schnell ernüchtert. Die Preise haben inzwischen Rekordhöhen erreicht: Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) errechnete für 2018 ein Plus von 15 Prozent. Umso mehr rückt das brandenburgische Umland in den Fokus. Denn dort kann im Vergleich zu Berlin preiswerter gewohnt und gleichzeitig die Nähe zur Hauptstadt genutzt werden. Lange profitierte von diesem Trend vor allem der sogenannte Speckgürtel. Die Bevölkerungsprognose für das Land Brandenburg bis zum Jahr 2030 geht davon aus, dass im Berliner Umland 8,7 Prozent mehr Menschen leben werden als heute. Der Speckgürtel wächst dabei auf über eine Million Menschen an. Potsdam sticht dabei heraus: Dort wird ein Anstieg von 171.000 auf 213.000 Einwohner erwartet. Ein Plus von 24,1 Prozent. Allerdings ist für manche Immobilieninteressenten selbst der Speckgürtel inzwischen zu teuer, da auch dort die Immobilienpreise ebenfalls angezogen haben. So stieg laut ZIA in Potsdam im Jahr 2018 der Quadratmeterpreis für Eigenheime um 21,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Aufgrund dieser Preisentwicklung profitieren inzwischen die berlinfernen Regionen – auch zweiter Ring genannt. Städte wie Jüterbog, Neuruppin, Eberswalde, Luckenwalde oder Brandenburg an der Havel rücken in den Fokus. Dies beobachtet die MBS bereits seit einigen Jahren. Roland Woelk, Leiter des ImmobilienCenters Potsdam der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, ist sich sicher, dass diese Entwicklung anhält und sich noch verstärkt. Für die Käufer und Bauherren im zweiten Ring ist die Verkehrsanbindung an Berlin besonders wichtig. Vor allem Orte, die maximal eine Stunde von Berlin entfernt liegen, sind beliebt. "Dass die Beliebtheit des zweiten Rings steigt, lässt sich bereits an den Immobilienpreisen ablesen", kommentiert Woelk. "Dennoch sind die Preise dort in der Regel wesentlich moderater als im Speckgürtel. Wer Interesse an einer Immobilie im zweiten Ring hat, sollte das Vorhaben nicht auf die lange Bank schieben. Schließlich weiß niemand, wie lange die Niedrigzinsphase noch anhält."