Brandenburg/Potsdam Mittelmark Am Mittwoch kam es sowohl in der Stadt Brandenburg an der Havel, als auch in Städten des Landkreises Potsdam-Mittelmark gehäuft zu Anrufen falscher Polizisten. In allen Fällen versuchten die Betrüger in typischer Vorgehensweise den Angerufenen vorzugaukeln, dass im näheren Umfeld eine Diebesbande gefasst wurde und diese einen Zettel mit potentiellen Einbruchsopfern dabei gehabt hätten, weshalb die Angerufenen nun Fenster und Türen schließen und besonders Aufmerksam bleiben sollen. Danach legten die Anrufer auf, ohne eine Geldforderung auszusprechen.

Die Polizei geht in diesem Fall davon aus, dass durch diese Weise Vertrauen bei den Angerufenen aufgebaut werden sollte. In einem nächsten Schritt hätte sich der "Falsche Polizist" dann wohl mit einem weiteren Anruf beim Opfer gemeldet, um das Vertrauen, durch eine geschickte Gesprächsführung, weiter auszubauen und ihn im weiteren Gesprächsverlauf über dessen Vermögensverhältnisse auszufragen und vorhandenes Bargeld zu erbeuten. Dabei gaukeln die Täter den Opfern vor, dass ihr Geld weder auf der Bank, noch im Privathaushalt vor der kriminellen Bande sicher wäre und die Polizei das Geld bei sich sicherstellen könne.

In den aktuellen Fällen ließen sich die Angerufenen auf kein Gespräch ein und handelten genau richtig. Als sie die Masche erkannten, legten sie einfach auf und erstatteten Strafanzeige bei der örtlich ansässigen Polizei.

Genrell rät die Polizei sich niemals auf solche oder ähnliche dubiosen Geldforderungen, von wem auch immer und unter welchem Vorwand auch immer einzulassen. Zudem sollte am Telefon niemals die finanzielle Situation geschildert oder Geldverstecke verraten werden. "Im Zweifelsfall beenden Sie das Telefonat rufenanschließend ihre örtliche Polizeidienststelle unter der öffentlich bekannten oder im Telefonbuch eingetragen Telefonnummer an", rät die Polizeidirektion West.