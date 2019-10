Erhard Herrmann

Brandenburg Der Krankenstand unter Polizisten im Land Brandenburg war 2018 wieder hoch: Durchschnittlich 37 Tage fehlte jeder Beamte. Eine Zahl, die kontinuierlich gestiegen ist. 2002 lag sie noch bei 19,6 Tagen. Trauriger Spitzenreiter war 2018 das Revier in Seelow mit 76 Tagen. Danach folgen die Reviere Rathenow mit 69, Ludwigsfelde mit 68 und Nauen mit 64 Tagen. So geht es aus der im Mai getätigten Antwort des Innenministers auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Björn Lakenmacher hervor.

Ein Grund für die vielen Krankentage ist die zunehmende Arbeitsbelastung. Die resultiert auch daraus, dass Brandenburg Stellen abgebaut hat. Durch die rot-rote Polizeireform des Jahres 2011, damals war Dietmar Woidke (SPD) der zuständige Innenminister, sollte die Stellenzahl von damals 8.900 auf 7.000 bis zum Jahr 2020 gedrückt werden. Der aktuell noch im Amt befindliche Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) stellte die Reform auf den Prüfstand - ein Wendepunkt! Zum 1. Januar 2019 betrug der Personalbestand 8.052 Polizisten, das Soll belief sich auf 8.287. Es klaffte also eine Personallücke von 231 Leuten. Die mögliche Koalition aus SPD, CDU und Grünen will bis 2025 die Stellenzahl auf 8.500 hochschrauben.

Doch hat das Land in den Jahren des Stellenabbaus auch den Nachwuchs vernachlässigt. Es kommen längst nicht so viele Beamte von der Polizeihochschule in Oranienburg, wie nötig, um ruhestandsbedingte und andere Abgänge auszugleichen. Laut Innenministerium steigen bis 2025 rund 2.150 gestandene Polizisten aus dem Job aus.

Im Bereich der in Brandenburg an der Havel ansässigen Polizeidirektion (PD) West stellt sich die Lage so dar: Zum 1. Januar dieses Jahres waren 21 Stellen unbesetzt. Zum 1. Oktober traten 52 Hochschulabsolventen hier ihren Dienst an, von 70 Beamten heißt es 2019 Abschied nehmen. Die Personallücke wird also noch größer, die Mehrbelastungen der Polizisten steigen weiter. Zum Zuständigkeitsbereich der PD gehört auch die Polizeiinspektion Havelland mit ihren Revieren Rathenow, Nauen und Falkensee.

In Anbetracht der Lage, sucht die Polizeidirektion West nach Möglichkeiten, ihre Beamten bei Laune zu halten bzw. Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit zu verbessern. In der Kick-off-Veranstaltung "Fit für Heute - Fit für Morgen" näherte man sich am Dienstag dem Thema. Es moderierten Direktionsleiter Peter Meyritz und die mehrfache Olympiasiegerin Heike Drechsler.

Die Tagung im Audimax der Technischen Hochschule in Brandenburg/Havel beinhaltete verschiedene Blöcke rund um allgemeine Informationen zum Gesundheitsmanagement der Polizei sowie themenspezifische Impulsvorträge von Nils Binnberg, Lars Amend und Dr. Martin Braun. In ihren Vorträgen ging es nicht nur um die klassische Gesundheitsförderung in Form von verhaltensbezogenen Maßnahmen (z.B. Rückenschule, Stressseminare etc.), sondern vielmehr um ein Ansetzen an den Verhältnissen, also den Arbeitsbedingungen. Neben Sport, Bewegung und Ernährung wurden zudem Themen wie Führungsverhalten, Unternehmenskultur, soziale Kompetenz, Betriebsklima, Arbeitsbedingungen, Arbeitsabläufe und Kommunikationsstrukturen einbezogen.

Zu den geplanten Maßnahmen könnten Optimierung oder Ausstieg beim Wechselschichtdienst, eine gesamtgesellschaftliche Veränderung im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, flexible Arbeitszeitmodelle oder Coaching zu Stress und Bewältigung bzw. eine Meditation bei Konflikten gehören. Workshops zur Teambildung, Arbeitsplatzorganisation, Umgestaltung von Ruhe und- Pausenräumen oder neue Sporträume auch für den Gesundheitssport sollen ebenso gefördert werden.

Unter Beteiligung der Mitarbeiter sowie deren Führungskräften soll in Zukunft so verstärkt präventiv gearbeitet werden, um Erkrankungen zu vermeiden und langfristig die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten.