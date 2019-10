MOZ

Neuruppin Ein 24-jähriger Zuggast hat am Mittwochnachmittag die Polizei und Rettungskräfte beschäftigt: Der Mann fuhr gegen 14.20 Uhr mit dem RE 6 von Hennigsdorf in Richtung Neuruppin. Als die Zugbegleiterin sein Ticket sehen wollte, stellte sich heraus, dass er keines vorweisen konnte.

Zudem weigerte sich der Mann, seine Personaldaten herauszugeben. Darüber hinaus machte er laut Polizei einen wirren und desorientierten Eindruck. An der Haltestelle Rheinsberger Tor in Neuruppin verließ der Mann den Zug. Anschließend wurde der Fall mit der Polizei geklärt. Letztlich musste der 24-Jährige mit einem Rettungswagen in die geschlossene Station des Krankenhauses gebracht werden. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Erschleichens von Leistungen eingeleitet.