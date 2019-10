Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nur noch zwei Monate lang heißt der Betriebsratsvorsitzende von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) Holger Wachsmann. Dann beginnt der 51-jährige Eisenhüttenstädter seinen Job als 1. Bevollmächtigter der IG Metall Ostbrandenburg. In dieser Woche wurde er einstimmig gewählt, weil der jetzige Chef Peter Ernsdorf in den Ruhestand geht. Wachsmann war der Einzige, der zur Wahl stand. "Ich wurde gefragt, ob ich das machen möchte", sagt er. Den Wechsel sieht er als Herausforderung. Seit 1994 war er Betriebsratsmitglied beim Stahlerzeuger in Eisenhüttenstadt, seit 1996 Betriebsratsvorsitzender. "Bis zur Rente wollte ich das nicht machen", gibt er zu. Insofern kam die Frage von der IG Metall Ostbrandenburg nicht unpassend. Mit dem AMEH-Betriebsrat hatte er vorab gesprochen, bestätigt Renato Thielecke vom Betriebsrat. "Klar, ist das ein Verlust, dass Holger Wachsmann geht." Aber er werde ja auch in seiner neuen Position den Mitarbeitern in dem Eisenhüttenstädter Werk weiter zur Seite stehen, sagt Thielecke. Immerhin sei AMEH, der strukturbestimmende Betrieb im Verwaltungsbereich der IG Metall. Innerhalb des 21-köpfigen Betriebsrates habe man sich auch schon über einen möglichen neuen Vorsitzenden verständigt. Der werde dann aus den eigenen Reihen bestimmt. Er selbst werde es nicht sein, sagt Thielecke. Zudem wird ein Ersatzkandidat in den Betriebsrat nachrücken.