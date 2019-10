Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Etwas versteckt unter alten Bäumen fristet ein der Stadt gehörendes, nicht gerade großes Gebäude am Rande der Ketziner Festwiese ein regelrechtes Schattendasein. Erbaut wurde es vor rund 25 Jahren, um hier einem dringenden Bedürfnis nachgehen zu können. Genutzt wird es so gut wie nie und ist fast immer verschlossen. "Es ist noch in einem ordentlichen Zustand und eigentlich zu Schade, um zu verfallen", meinte Bauamtsleiterin Sabine Pönisch kürzlich im Bau- und auch im Kulturausschuss der Stadt.

Da das Gebäude dreigeteilt mit Damen-, Herren- und Behindertentoilette ist, könnte es nach entsprechendem Umbau ein kleines Café oder ein Imbiss werden. Auf der einen Seite mit kleiner Küche, auf der anderen hätten kleine Tischchen Platz. Davor könnten solche auch stehen. Dazu noch Sonnenschirme und die Mitte bliebe dem eigentlichen Zweck vorbehalten. Dazu müsste allerdings ein Antrag auf Umnutzung gestellt werden. Die Meinungen zu einer solchen Umnutzung und zur Ausschreibung waren einhellig, so fand der Vorschlag allgemeine Zustimmung. Wie es genutzt werden könnte, hänge dann sehr von den Vorstellungen des künftigen Pächters ab, meinten die Ausschussmitglieder.