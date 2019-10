Anja Linckus

Brandenburg an der Havel (BRAWO) In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am Montag ging es auch um eine Linde in der Lindenstraße. Die muss – geht es nach den Investoren – im Zuge des Ausbaus des Flakowski Kaufhauses und der Kaufhalle Mitte in der Hauptstraße und der zur künftigen rückwärtigen Bebauung in der Lindenstraße weichen, sprich: soll gefällt werden. Dagegen macht sich eine Gruppe von Umweltschützern stark, hat über 1400 Unterschriften gesammelt und eine Petition mit dem Titel "Lasst uns die Linde retten" beim Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Petitionen eingereicht, deren Mitglieder in ihrer Sitzung am 9. Oktober dieser zugestimmt haben. Wortgenau heißt es: "Der Oberbürgermeister wird gebeten, alles zu unternehmen, um die Linde zu erhalten. Das Anliegen der Petentin wird unterstützt." Die Stadtverordneten sollen nun in ihrer Sitzung am kommenden Mittwoch, 30. Oktober, ein Votum abgeben.

In einer dreiseitigen Stellungnahme hat die SDInerst Havel GmbH als Investor nun vorgetragen, was passiert, wenn die Stadtverordneten der Rettung der Linde, die auf einem kleinen Grundstück in der Lindenstraße steht und von der Stadt ebenfalls an die SDinvest verkauft wurde, zustimmen: "Das Projekt ist nur als Gesamtprojekt in Verbindung mit der geplanten Wohnbebauung im Bereich der Linden- und Petersilienstraße wirtschaftlich umsetzbar. Sollten sich die Rahmenbedingungen durch den zwingenden Erhalt eines Baums reduzieren, kann das Gesamtprojekt durch uns infrage gestellt werden", schreibt Dr. Eike Beitz, der zusammen mit Jürgen Schomaker SDInvest führt, an Oberbürgermeister Steffen Scheller, der das Schreiben den Mitgliedern des Hauptausschusses am Montag übergeben hat.

Weiter heißt es in dem Schreiben: "Eine Änderung der hinteren Bebauung würde, da es ein Gesamtauftrag ist, eine neue Planung der hinteren Bebauung und einen komplett neuen Bauantrag erfordern. Dieses Vorgehen würde zu einer derartigen zeitlichen Verschiebung des Projekts führen, dass zurzeit verhandelte Mietverträge für die Hauptstraße nicht zu halten wären und sich die Mieter andere Flächen suchen könnten. Zusätzlich würden die Kosten einer neuen Planung, und die von etwa einem Jahr Zeitverschiebung, die Wirtschaftlichkeit redigieren. Des Weiteren würden alle bereits erstellten Gutachten (Brandschutz, UVP, Schallschutz, Verkehr, etc.) neu erstellt werden müssen." Dabei sei man seitens der SDINvest bereits mit zwei lukrativen Mietern für das Flakowski Haus in Verhandlung von denen einer als Ankermieter im Gebäude vertraglich gebunden werden könne. Drei weitere Etagen seien bereits vertraglich gebunden. Es gelte nun schnelle Entscheidungen zu treffen, um die Mietinteressenten nicht in Gefahr zu bringen.

Die Sanierung des ehemaligen Flakowski Kaufhauses umfasst neben der Ergänzung im Bereich der alten Kaufhalle auch die rückwärtige Bebauung des Teilquartiers bis zur Linden- und Petersilienstraße. "Um bei dem Projekt ein geschlossenes Bild (das vom Stadtplanungsausschuss für den hinteren Bereich so gefordert wurde - Anmerkg. d. Red.) schaffen zu können ist die Fällung des Baums in der Lindenstraße zwingend erforderlich und entspricht der Bauverpflichtung des Kaufvertrags. Eine abweichende Variante die den Erhalt der Linde beinhaltet war zu keiner Zeit Thema und wurde durch uns auch nie propagiert. Zu keiner Zeit hat es Absprachen oder Zusagen mit den Umweltverbänden gegeben die Linde zu erhalten", führt Eike Beitz weiter aus und zeigt sich abschließend zuversichtlich, "dass wir dieses für die Innenstadtentwicklung für Brandenburg an der Havel wichtige Bauvorhaben gemeinsam umsetzen können."

Wie die Entscheidung der Stadtverordneten am Mittwoch ausfallen wird ist indes noch nicht klar. Während sich Bündnis 90/Die Grünen sowie die SPD-Fraktion für den Erhalt der Linde aussprechen wollen, hält die CDU-Fraktion an den vorgelegten Plänen der Investoren inklusive Fällung der Linde fest.