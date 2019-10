Markus Kluge

Kränzlin (MOZ) Mehr als eine Stunde lang haben am Mittwochvormittag Polizisten in Kränzlin an der Bahnhofstraße kontrolliert, ob sich Autofahrer dort auch an das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde halten. Anwohner hatten sich zuvor bei der Polizei darüber beschwert, dass an dieser Stelle zu schnell gefahren wird. Die Beamten stoppten während der Kontrolle vier Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Der schnellste Fahrer war nach Abzug der Toleranz mit Tempo 54 unterwegs. Er muss nun ein Bußgeld von mindestens 80 Euro zahlen und bekommt einen Punkt in der Verkehrssünderdatei.